К закрытию межбанка курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже, курс евро упал на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Евро на межбанке потерял 16 копеек
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Открытие 31 июля
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Закрытие 31 июля
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Изменения
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41,69/41,73
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41,73/41,76
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4/3
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48,77/48,80
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47,62/47,64
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15/16
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−42,00 грн. Евро покупают за 47,62 грн, а продают за 48,37 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,70, евро — 47,90−48,20 грн.
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Источник: Минфин
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