Visa добавила поддержку трех стейблкоинов и двух блокчейнов

Платежный гигант Visa добавил поддержку новых стейблкоинов — PayPal USD (PYUSD) и Global Dollar (USDG), а также двух блокчейнов — Stellar и Avalanche. Об этом пишет Incrypted.

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Что известно

В рамках партнерства с Paxos компания обеспечила техническую интеграцию новых активов, привязанных к доллару США. Кроме того, Visa впервые интегрировала стейблкоин, обеспеченный евро — EURC от эмитента Circle.

Благодаря новым интеграциям пилотные партнеры Visa могут производить расчеты как в стейблкоинах, обеспеченных долларом США, так и в EURC. Это дополняет уже имеющуюся инфраструктуру компании, обслуживающей сделки более чем в 25 фиатных валютах по всему миру, говорится в заявлении.

В целом, сеть Visa теперь поддерживает четыре стейблкоина: USDC, USDG, PYUSD и EURC, а также четыре блокчейна — Ethereum, Solana, Avalanche и Stellar.

Руководитель направлений роста и стратегических партнерств в Visa Рубаил Бирвадкер отметил, что компания строит многовалютную и мультичейн-инфраструктуру, чтобы удовлетворить потребности своих партнеров по всему миру.

В заявлении также говорится, что ранее в 2025 году Visa расширила партнерскую сеть эмитентов карт, работающих со стейблкоинами. Кроме того, компания развивает инфраструктуру, которая:

позволяет интеграцию с кошельками в разных блокчейнах;

поддерживает прямые расчеты в стейблокинах;

отвечает на спрос со стороны банков, торговых платформ и разработчиков.

Ранее мы сообщали, что немецкая компания AllUnity запустила стейблкоин EURAU с привязкой к евро.