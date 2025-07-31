Годовой доход OpenAI достиг $12 миллиардов

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, за первые семь месяцев 2025 года примерно удвоил свой доход, достигнув показателя в $12 миллиардов годового дохода. Об этом пишет The Information.

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По данным издания, у компании есть около 700 миллионов активных пользователей еженедельно для своих продуктов ChatGPT.

Как отмечает Reuters, такие показатели означают, что OpenAI генерирует $1 млрд в месяц.

Для сравнения: в марте компания сообщала о 500 млн. активных пользователей всех своих продуктов.

В настоящее время компания, поддерживаемая Microsoft, активно привлекает инвесторов для второго транша финансирования на $30 миллиардов. Среди инвесторов, как сообщается, уже есть такие крупные игроки, как Sequoia Capital и Tiger Global Management, вкладывающие сотни миллионов долларов.

Ожидается, что в начале августа OpenAI выпустит свою новейшую и совершенную модель искусственного интеллекта — GPT-5. Выпуск ChatGPT в конце 2022 года в значительной степени положил начало текущей «гонке вооружений» в сфере ИИ, став одним из самых быстро растущих приложений всех времен.

Стартап в значительной степени положил начало продолжающейся гонке искусственного интеллекта, выпустив свою платформу ChatGPT в конце 2022 года, которая была одним из самых быстро растущих приложений всех времен.