Цены на медь рекордно обвалились на новом решении Трампа по пошлинам

Цены на медь в США пережили самое сильное внутридневное падение за всю историю. На торгах в среду, 30 июля, котировки сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex упали на 19,95% и на минимуме достигли $4,503 за фунт ($9930 за метрическую тонну).

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На торгах в четверг котировки продолжили падать и к обеду медь торговалась на уровне $4,389 за фунт ($9680 за метрическую тонну).

Обвал котировок начался после новости о том, что президент США Дональд Трамп исключил наиболее широко импортируемый вид меди из-под запланированных к введению пошлин, пишет Bloomberg.

Белый дом заявил, что с 1 августа пошлины в размере 50% будут применяться к импорту полуфабрикатов из меди, но не к импорту аффинированных металлов. Так, пошлины не будут касаться импорта руды, концентратов и катодов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном администрацией Белого дома.

Пошлины будут введены на трубы и полуфабрикаты из меди, а также на изделия, при производстве которых активно используется медь, включая кабели и электрические компоненты.

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После этого объявления фьючерсы на медь в США на бирже Comex обвалились на 20%, внутридневное падение стало самым большим за всю историю, отмечает Bloomberg. До этого цены на медь в США были примерно на 28% выше фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов, поскольку трейдеры ожидали, что пошлина будет применяться ко всему импорту металла в США.

«Если катод будет исключен, арбитражу придет конец», — объяснил реакцию рынка руководитель отдела исследований FIC и сырьевых товаров в Societe Generale Майкл Хейг.

Решение о разграничении импортных пошлин США на отдельные виды металла было принято под давлением представителей медной промышленности, пишет издание. Некоторые ключевые игроки утверждали, что у США недостаточно мощностей, чтобы немедленно заменить весь импортируемый металл.

Медь используют для производства электромобилей, военной техники, полупроводников и широкого спектра потребительских товаров.