Верховная Рада приняла в целом законопроект № 10258, которым в Украине создаются благоприятные условия для создания и развития ветеранами собственного дела. Об этом сообщила глава
Рада приняла закон о ветеранском бизнесе
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 10258, которым в Украине создаются благоприятные условия для создания и развития ветеранами собственного дела. Об этом сообщила глава
Что предлагает закон
Документ предлагает ввести в Украине налоговые механизмы стимулирования ветеранского предпринимательства, государственные программы кредитования, частичную компенсацию процентных ставок по кредитам.
Также предусмотрено введение возвратной/безвозвратной финансовой помощи, организацию подготовки и переподготовки кадров для субъектов ветеранского предпринимательства.
Планируется также упростить разрешительные процедуры и процедуры государственного надзора (контроля), получение документов для предпринимателей среди ветеранов.
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Кроме того, государство обещает поддержку в продвижении производимых товаров (работ, услуг) на внешние рынки и содействие в привлечении международных финансовых организаций в инвестиционные проекты субъектов ветеранского предпринимательства.
Положения законопроекта предусматривают поддержку предпринимательских инициатив не только ветеранов и ветеранок, но и членов их семей, а также близких павших защитников и защитниц.
Кроме того, документом предлагается предусмотреть в проекте государственного бюджета финансирование государственной целевой программы по поддержке ветеранского предпринимательства на 2026 — 2028 годы.
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