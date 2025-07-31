Рада приняла закон о ветеранском бизнесе

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 10258, которым в Украине создаются благоприятные условия для создания и развития ветеранами собственного дела. Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Что предлагает закон

Документ предлагает ввести в Украине налоговые механизмы стимулирования ветеранского предпринимательства, государственные программы кредитования, частичную компенсацию процентных ставок по кредитам.

Также предусмотрено введение возвратной/безвозвратной финансовой помощи, организацию подготовки и переподготовки кадров для субъектов ветеранского предпринимательства.

Планируется также упростить разрешительные процедуры и процедуры государственного надзора (контроля), получение документов для предпринимателей среди ветеранов.

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Кроме того, государство обещает поддержку в продвижении производимых товаров (работ, услуг) на внешние рынки и содействие в привлечении международных финансовых организаций в инвестиционные проекты субъектов ветеранского предпринимательства.

Положения законопроекта предусматривают поддержку предпринимательских инициатив не только ветеранов и ветеранок, но и членов их семей, а также близких павших защитников и защитниц.

Кроме того, документом предлагается предусмотреть в проекте государственного бюджета финансирование государственной целевой программы по поддержке ветеранского предпринимательства на 2026 — 2028 годы.