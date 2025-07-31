Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, принятый 31 июля Верховной Радой.
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
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«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона. Подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно, — за основу и в целом. Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Украина является демократией — точно никаких сомнений. Правительство неотложно проинформирует партнеров Украины об этом законе», — отметил он.
Напомним
31 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.
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