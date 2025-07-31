Microsoft стала второй после Nvidia компанией, чья капитализация превысила $4 триллиона

Клуб компаний с рыночной капитализацией свыше $4 трлн. пополнился вторым участником. После лучшего, чем ожидалось, отчета о прибылях в среду, 30 июля, акции Microsoft подскочили на 8%, подняв рыночную капитализацию технологического гиганта до около $4,1 трлн. Об этом сообщает CNBC.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Microsoft сообщила о росте дохода на 18% — это самые быстрые темпы расширения более чем за три года, главным образом благодаря своему облачному бизнесу Azure.

Компания впервые раскрыла доход Azure в долларах, отметив, что продажи от Azure и других облачных сервисов превысили $75 млрд в финансовом 2025 году, что на 34% больше по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на закрытие торгов в среду, акции Microsoft выросли на 22% за год, превзойдя рост S&P 500 на 8%. 25 июля акции Microsoft достигли рекордного закрытия на уровне $513,71, а на расширенных торгах их стоимость превысила $553.

ШИ сменяет лидеров технологического рынка

Nvidia и Microsoft, главные бенефициары бума искусственного интеллекта, стремительно опередили Apple в гонке за рыночной капитализацией.

В настоящее время Apple занимает третье место с показателем около $3,2 трлн, тогда как ее акции в этом году упали на 17% из-за опасений инвесторов, что производитель iPhone отстает в сфере ИИ. Apple должна объявить свои квартальные результаты после закрытия биржи в четверг.

Среди крупнейших технологических компаний Nvidia демонстрирует самые лучшие результаты в 2025 году, ее акции выросли на 33%. Графические процессоры (GPU) этого производителя чипов являются основой крупных языковых моделей, разрабатываемых Microsoft, OpenAI, Google, Meta и другими, и они активно заполняют строящиеся этими же компаниями центры обработки данных.

Nvidia планирует обнародовать свои квартальные результаты в конце августа.