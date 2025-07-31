Рада приняла законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 июля 2025, 13:36 Читати українською

Рада приняла законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП

31 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

31 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Возвращение независимости

«За» основу и в целом проголосовал 331 народный депутат.

По словам Железняка, тех, кто воздержался или против нет.

Читайте также: Рада ограничил независимость НАБУ и САП

«Благодарю всех депутатов, которые поддержали президентский законопроект по гарантированию независимости НАБУ и САП и защите органов правопорядка от любых внешних воздействий», — написала премьер Юлия Свириденко.

Что известно

«Закон снимает вопрос относительно рисков вмешательства в работу антикоррупционных органов и укрепляет всю систему правопорядка. Это четкий ответ на ожидания общества и наших европейских партнеров. Украина еще раз доказала, что является демократической страной. Наше государство прислушивается к общественному мнению, уважает позиции всех граждан и укрепляет наши институции», подитожила Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Exba
Exba
31 июля 2025, 13:39
#
Винни-Пух: — Ой! Выходит, то есть входит! Пятачок: — Входит! Иа: — И выходит! И входит. Замечательно выходит!
+
0
MAXAOH
MAXAOH
31 июля 2025, 13:45
#
Зеленский — молодец! Пусть теперь только кто-то скажет, что в стране коррупция. Все вопросы к НАБУ)))
+
0
Я. ..
Я. ..
31 июля 2025, 13:47
#
«Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів. Україна ще раз довела, що є демократичною країною. Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції.»

Та ні, це цирк Проста многоходовочка та гра в «добрий поліцейський та поганий поліцейський», де спочатку такі погані депутати наробили справ, а потім вийшов великодушний цар і показав своїм холопам, що ми «демократична держава, ми не можемо як росісія загоняти людей палками на війну», ну і зайве «збереження» рейтингів у прибічників, типу, ось який прострочка молодець, вийшов і «навів порядок» :)

А сам спекталь так собі, ХОЧА, зважаючи на те, що більшість українців, на жаль, навіть освіти не мають, то на подібних посіпак ця вистава і була розрахована, щоб зберегти обличчя царя:)

Головне побільше звертати увагу людей на те, що це «президентський» законопроект ну щоб підняти статус простроченого в очах тих хто не розуміє сенс цієї вистави)
+
0
Я. ..
Я. ..
31 июля 2025, 13:55
#
MAXAOH

ти дуже тонко описав свою нездатність розуміти політику))) саме про таких як ти я і казав, адже саме на таких як ти і розрахована ця вистава найпотужнішого) можеш піти пану чоботи поцілувати))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Я. .., eldarien, eljaaff и 32 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами