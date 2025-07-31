31 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада приняла законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП
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Возвращение независимости
«За» основу и в целом проголосовал 331 народный депутат.
По словам Железняка, тех, кто воздержался или против нет.
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«Благодарю всех депутатов, которые поддержали президентский законопроект по гарантированию независимости НАБУ и САП и защите органов правопорядка от любых внешних воздействий», — написала премьер Юлия Свириденко.
Что известно
«Закон снимает вопрос относительно рисков вмешательства в работу антикоррупционных органов и укрепляет всю систему правопорядка. Это четкий ответ на ожидания общества и наших европейских партнеров. Украина еще раз доказала, что является демократической страной. Наше государство прислушивается к общественному мнению, уважает позиции всех граждан и укрепляет наши институции», подитожила Свириденко.
Комментарии - 4
Та ні, це цирк Проста многоходовочка та гра в «добрий поліцейський та поганий поліцейський», де спочатку такі погані депутати наробили справ, а потім вийшов великодушний цар і показав своїм холопам, що ми «демократична держава, ми не можемо як росісія загоняти людей палками на війну», ну і зайве «збереження» рейтингів у прибічників, типу, ось який прострочка молодець, вийшов і «навів порядок» :)
А сам спекталь так собі, ХОЧА, зважаючи на те, що більшість українців, на жаль, навіть освіти не мають, то на подібних посіпак ця вистава і була розрахована, щоб зберегти обличчя царя:)
Головне побільше звертати увагу людей на те, що це «президентський» законопроект ну щоб підняти статус простроченого в очах тих хто не розуміє сенс цієї вистави)
ти дуже тонко описав свою нездатність розуміти політику))) саме про таких як ти я і казав, адже саме на таких як ти і розрахована ця вистава найпотужнішого) можеш піти пану чоботи поцілувати))