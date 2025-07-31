Рада приняла законопроект Зеленского о независимости НАБУ и САП

31 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Возвращение независимости

«За» основу и в целом проголосовал 331 народный депутат.

По словам Железняка, тех, кто воздержался или против нет.

Читайте также: Рада ограничил независимость НАБУ и САП

«Благодарю всех депутатов, которые поддержали президентский законопроект по гарантированию независимости НАБУ и САП и защите органов правопорядка от любых внешних воздействий», — написала премьер Юлия Свириденко.

Что известно

«Закон снимает вопрос относительно рисков вмешательства в работу антикоррупционных органов и укрепляет всю систему правопорядка. Это четкий ответ на ожидания общества и наших европейских партнеров. Украина еще раз доказала, что является демократической страной. Наше государство прислушивается к общественному мнению, уважает позиции всех граждан и укрепляет наши институции», подитожила Свириденко.