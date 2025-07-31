Китайский интернет-гигант предлагает более 2 миллиардов евро за немецкого ритейлера электроники

Китайский гигант электронной коммерции JD.com намерен купить немецкого ритейлера электроники Ceconomy за 2,2 млрд. евро . Это соглашение может стать одной из самых крупных китайских покупок в Европе за последние годы. Об этом сообщает Financial Times.

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В среду вечером, 30 июля, пекинская компания объявила о добровольном денежном предложении в размере 4,60 евро за акцию Ceconomy. Руководство и наблюдательный совет немецкого ритейлера поддержали предложенное соглашение.

Предложение JD.com оценивает акционерный капитал Ceconomy примерно в 2,2 млрд. евро. По данным обеих компаний, это предложение предусматривает премию в 23% к цене акций Ceconomy непосредственно перед сообщениями СМИ о прошлогодних переговорах по поглощению.

О Ceconomy

Компания Ceconomy владеет более чем 1 000 магазинами MediaMarkt и Saturn по всей Европе. В 2023−24 финансовом году ее доход составил 22,4 млрд евро, из которых примерно четверть была сгенерирована онлайн.

Возврат крупных китайских инвестиций в Европу

Предложенное соглашение означает возврат крупных китайских инвестиций в Европу, ведь после пикового 2016 их объем значительно сократился. По данным Rhodium Group и Merics, это приобретение превзойдет соглашение Tencent с польским разработчиком Techland (стоимостью 1,5 млрд евро в 2024 году) и станет крупнейшей китайской транзакцией в европейской розничной торговле за последние годы.

Гарантии

Для решения регуляторных и трудовых вопросов JD.com обязалась сохранить корпоративную структуру Ceconomy не менее пяти лет и избежать заключения «соглашений о доминировании или передаче прибыли/убытков» в течение трех лет. Китайская группа также заявила, что уважит существующие договоренности с производственными советами и коллективные договоры в Ceconomy.

JD.com также обязалась поддерживать «строго независимый ИТ- и технологический стек», что, вероятно, преследует цель ослабить геополитическое напряжение вокруг китайского владения чувствительной инфраструктурой.

Стратегические перспективы

Кай-Ульрих Дайснер, исполнительный директор Ceconomy, заявил, что ноу-хау JD.com в логистике и технологиях позволит немецкому ритейлеру ускорить успешную траекторию роста компании и выйти за пределы текущих стратегических целей.

Стратегические инвесторы Ceconomy, включая богатые немецкие семьи Байзгаймов и Ханиель, согласились продать совокупную долю в 32% в рамках поглощения. В то же время, семья Келлерхальс, основатели MediaMarkt, планирует сохранить 25,4% акций в Ceconomy.

JD.com, конкурирующая с китайскими группами Alibaba и Meituan, уже оперирует логистическими хабами в Великобритании, Франции и Германии. Ранее компания рассматривала возможность покупки британского ритейлера электроники Currys, но отказалась от этих планов в марте 2024 года.