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31 июля 2025, 15:02 Читати українською

Китайский интернет-гигант предлагает более 2 миллиардов евро за немецкого ритейлера электроники

Китайский гигант электронной коммерции JD.com намерен купить немецкого ритейлера электроники Ceconomy за 2,2 млрд. евро. Это соглашение может стать одной из самых крупных китайских покупок в Европе за последние годы. Об этом сообщает Financial Times.

Китайский гигант электронной коммерции JD.com намерен купить немецкого ритейлера электроники Ceconomy за 2,2 млрд.
Фото: wikipedia.org

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В среду вечером, 30 июля, пекинская компания объявила о добровольном денежном предложении в размере 4,60 евро за акцию Ceconomy. Руководство и наблюдательный совет немецкого ритейлера поддержали предложенное соглашение.

Предложение JD.com оценивает акционерный капитал Ceconomy примерно в 2,2 млрд. евро. По данным обеих компаний, это предложение предусматривает премию в 23% к цене акций Ceconomy непосредственно перед сообщениями СМИ о прошлогодних переговорах по поглощению.

О Ceconomy

Компания Ceconomy владеет более чем 1 000 магазинами MediaMarkt и Saturn по всей Европе. В 2023−24 финансовом году ее доход составил 22,4 млрд евро, из которых примерно четверть была сгенерирована онлайн.

Возврат крупных китайских инвестиций в Европу

Предложенное соглашение означает возврат крупных китайских инвестиций в Европу, ведь после пикового 2016 их объем значительно сократился. По данным Rhodium Group и Merics, это приобретение превзойдет соглашение Tencent с польским разработчиком Techland (стоимостью 1,5 млрд евро в 2024 году) и станет крупнейшей китайской транзакцией в европейской розничной торговле за последние годы.

Гарантии

Для решения регуляторных и трудовых вопросов JD.com обязалась сохранить корпоративную структуру Ceconomy не менее пяти лет и избежать заключения «соглашений о доминировании или передаче прибыли/убытков» в течение трех лет. Китайская группа также заявила, что уважит существующие договоренности с производственными советами и коллективные договоры в Ceconomy.

JD.com также обязалась поддерживать «строго независимый ИТ- и технологический стек», что, вероятно, преследует цель ослабить геополитическое напряжение вокруг китайского владения чувствительной инфраструктурой.

Стратегические перспективы

Кай-Ульрих Дайснер, исполнительный директор Ceconomy, заявил, что ноу-хау JD.com в логистике и технологиях позволит немецкому ритейлеру ускорить успешную траекторию роста компании и выйти за пределы текущих стратегических целей.

Стратегические инвесторы Ceconomy, включая богатые немецкие семьи Байзгаймов и Ханиель, согласились продать совокупную долю в 32% в рамках поглощения. В то же время, семья Келлерхальс, основатели MediaMarkt, планирует сохранить 25,4% акций в Ceconomy.

JD.com, конкурирующая с китайскими группами Alibaba и Meituan, уже оперирует логистическими хабами в Великобритании, Франции и Германии. Ранее компания рассматривала возможность покупки британского ритейлера электроники Currys, но отказалась от этих планов в марте 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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