Figma привлекла $1,2 млрд в рамках IPO

Компания-разработчик облачного графического редактора Figma привлекла $1,2 млрд в рамках первичного размещения акций, установив цену выше заявленного диапазона в одном из самых востребованных IPO года. Об этом пишет Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным агентства, компания и инвесторы продали 36,9 млн бумаг по $33 за акцию. Акции размещались в диапазоне $30−32 после повышения ценового коридора в понедельник, 28 июля, что дало компании рыночную капитализацию $16,1 млрд на основе находящихся в обращении бумаг.

Это ниже ранее озвучиваемых оценок в $16,4 млрд. С учетом опционов сотрудников и ограниченных акций полная разводненная стоимость составляет около $18,5 млрд. Bloomberg отмечает, что эта оценка все еще ниже $20 млрд, которые Figma могла получить при сделке с Adobe, которая сорвалась в 2023 году.

Книга заявок была переподписана 40 раз. Такой интерес к размещению объясняется процедурой сбора заявок, похожей на аукцион, в ходе которого инвесторы должны были точно указать количество акций и желаемую цену. Компания использует модель подписки, взимая плату с клиентов в зависимости от числа пользователей и типа лицензий, уточняет агентство.

Adobe отказалась от покупки Figma после споров с регуляторами и выплатила компенсацию в размере $1 млрд.

Глава и соучредитель Figma Дилан Филд сохранит контроль над компанией с 74,1% голосов благодаря акциям класса B. В числе крупнейших акционеров — Index Ventures, Greylock Partners, Kleiner Perkins и Sequoia Capital.