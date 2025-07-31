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31 июля 2025, 13:23 Читати українською

Акции Meta взлетели на 11% благодаря ИИ, усилившему продажи рекламы

Meta Platforms прогнозирует доход в третьем квартале значительно выше оценок аналитиков, поскольку искусственный интеллект (ИИ) снова стал двигателем ее основного рекламного бизнеса. Это привело к росту акций компании на 11% на расширенных торгах в среду, 30 июля. Об этом сообщает Reuters.

Meta Platforms прогнозирует доход в третьем квартале значительно выше оценок аналитиков, поскольку искусственный интеллект (ИИ) снова стал двигателем ее основного рекламного бизнеса.

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Такие впечатляющие результаты могут временно ослабить беспокойство инвесторов относительно безумных темпов расходов гиганта социальных сетей. Компания стремится изменить впечатление Уолл-стрит о том, что она отстает от конкурентов, таких как Microsoft и Google (Alphabet), в гонке ИИ.

Meta подняла нижнюю границу своего годового прогноза капитальных затрат на $2 млрд, до диапазона от $66 млрд до $72 млрд. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил аналитикам, что ИИ позволяет совершать большие прорывы в бизнесе, зарабатывающем на продаже рекламы в Facebook и Instagram.

Рост расходов на ИИ

Meta отметила, что рост затрат на построение инфраструктуры центров обработки данных и затрат на оплату труда сотрудников (Meta активно переманивает исследователей огромными зарплатами) приведет к тому, что темпы роста затрат в 2026 превысят темпы 2025 года. Компания также планирует более высокие капитальные расходы в следующем году.

Инвесторы в значительной степени поддержали стремление Цукерберга к созданию суперинтеллекта (гипотетическая концепция, где ИИ превосходит человеческий интеллект во всех возможных аспектах), что привело к росту акций компании почти на пятую часть начала года.

Рост акций Meta на постмаркете в среду, вместе с ростом акций Microsoft, добавил в общей сложности пол триллиона долларов к рыночной капитализации.

Microsoft в среду заявила, что ожидает, что капитальные расходы в первом фискальном квартале превысят $30 млрд, что значительно выше оценок аналитиков в $23,75 млрд. При таких темпах компания потратит примерно $120 млрд на ИИ в этом фискальном году.

Это сообщение появилось только через неделю после того, как Alphabet (материнская компания Google) объявила об увеличении своих капитальных затрат на этот год до около $85 млрд, прогнозируя дальнейший рост и на следующий год из-за высокого спроса на услуги искусственного интеллекта.

Прогноз дохода

На третий квартал Meta прогнозирует общий доход от $47,5 млрд до $50,5 млрд, в то время как средняя оценка аналитиков составила $46,15 млрд, согласно данным LSEG. Этот прогноз на третий квартал предусматривает 1% выгоды от слабого доллара. Компания отметила, что рост дохода в четвертом квартале год к году будет медленнее, чем в третьем.

«Инвестиции в рекламный бизнес Meta, управляемые ИИ, продолжают окупаться… Но чрезмерные расходы Meta на ее видение ИИ будут продолжать вызывать вопросы и пристальное внимание со стороны инвесторов, стремящихся увидеть доходы», — сказала старший аналитик Emarketer Минда Смайли.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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