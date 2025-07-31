Около 3 млн украинцев уехали и не вернулись с начала полномасштабной войны

16,47 млн пересечений государственной границы зафиксировано за 6 месяцев 2025 года. Это на 4% больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом говорится в данных Опендатабот.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пересечение границы

Подавляющее большинство пересечений — 85%, или 14,08 млн — приходится на украинцев. Стоит заметить, что речь идет об официальных пересечениях государственной границы — случаи «переплывания Тисы» или выезда через временно оккупированные территории достоверно отследить невозможно.

7,17 млн граждан выехали из Украины с января по июнь, а вернулись — 6,92 млн. Таким образом, в этом году страну покинуло на 250 тысяч человек больше, чем вернулось.

Впрочем, это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году: тогда разница составляла 404 тысяч. Всего с начала полномасштабной уехало и не вернулось более 3 миллионов граждан.

В среднем ежемесячно украинцы пересекают границу 2,35 млн раз. Меньше всего — в феврале (1,78 млн), больше всего — в июне (3,13 млн). Июнь, июль и август традиционно являются пиковыми месяцами: именно на этот период приходится треть всех годовых пересечений границы.