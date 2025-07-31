5 популярних мем-монет, за якими варто стежити в 2025 році: XYZ, Dogecoin, Shiba Inu, Pepe & Bonk

Напередодні наступного року виділяються п'ять грайливих токенів. Dogecoin , Shiba Inu , Pepe та Bonk вже викликають щоденні обговорення, але новачок XYZ тепер привертає увагу чутками про восьмикратний стрибок. Аналітики ринку вказують на нові партнерства, скорочення пропозиції та вірусну популярність. Поєднання слави та новизни створює передумови для несподіваної конкуренції на ринках у 2025 році.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 15 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ наразі становить0,005 долара.

На наступному, 14-му етапі передпродажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,01 долара, що означає, що перші інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиць, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий спосіб мислення співзвучний спортсменам і шанувальникам спорту.

$XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і прагне потрапити на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни та об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Dogecoin (DOGE)

Джерело: TradingView

Dogecoin застряг у вузькому діапазоні після важкого тижня. Монета впала на 17% за 7 днів і зараз торгується між 0,21 і 0,28. 10-денний середній показник знаходиться біля 0,22, трохи нижче 100-денної лінії на рівні 0,23. Ця невелика різниця вказує на слабкий короткостроковий імпульс.

Якщо віддалитись, картина змінюється. За останній місяць мем-токен зріс більш ніж на 30%, відігравши частину 32% падіння, яке відбулося за шість місяців. Покупці вступили в гру нижче 0,20 і підтримували попит. Індекс відносної сили на рівні 46,85 залишається нейтральним, а стохастичний показник близько 68 свідчить про те, що бики все ще намагаються.

Цінова динаміка, ймовірно, буде коливатися навколо 0,25. Пробиття першого рівня опору на 0,32 може відкрити шлях до 0,38, що на 35% вище сьогоднішнього рівня. Непробиття цього рівня загрожує відкотом до мінімуму 0,18, що приблизно на 15% нижче. З огляду на незначний негативний MACD на рівні -0,0012, наступний рух може залежати від нових новин.

Shiba Inu (SHIB)

Джерело: TradingView

SHIB провів тиждень, знизившись на 15,64%, що змусило ціну опуститися в діапазон $0,00001277-$0,00001576. 10-денна середня становить 0,00001307 долара, що вказує на короткострокову рівновагу, проте 100-денна лінія на рівні 0,00001375 долара все ще залишається вище. Сигнали імпульсу залишаються помірними: RSI перебуває на рівні 40,88, а MACD залишається злегка негативним, що свідчить про те, що продавці зберігають невелику перевагу.

Якщо поглянути на місяць назад, SHIB все ще зростає на 9,94%, що нагадує про те, що бики не зникли. Шестимісячний прогноз є більш суворим, з падінням на 30,18%, що доводить змішаний характер тренду. Стохастик на рівні 47,78 відповідає цій невизначеності; трейдери не мають чіткого імпульсу в жодному напрямку.

Зараз монета бореться за підтримку на рівні $0,00001138 і опір на рівні $0,00001736. Пробиття цього рівня може спровокувати зростання до наступного максимуму поблизу $0,00002035, що приблизно на 30% вище середини сьогоднішнього діапазону. Пробиття обох рівнів перетворить шестимісячний спад на новий висхідний тренд. Однак, якщо поточна позиція не втримається, відкриється простір для падіння до 0,000008396 долара, що майже на 35% нижче. Наразі очікуйте обмеженої активності в межах поточного діапазону, поки обсяг не змінить ситуацію.

Pepe (PEPE)

Джерело: TradingView

Після важкого тижня Pepe торгується в діапазоні від 0,00001144 до 0,00001444. За 7 днів монета впала на 18,60%, знизивши прибуток, отриманий на початку червня. Продавці з'явилися біля верхньої межі діапазону, зсунувши ціну до 0,00001200 до четверга.

Зменшіть масштаб, і картина зміниться. За останній місяць токен все ще піднявся на 10,91%, що вказує на попит під час падінь. 10-денна середня становить 0,00001150, а 100-денна — 0,00001231, тому короткострокові дії зараз знаходяться нижче довгострокової лінії. Результати за шість місяців залишаються негативними на рівні 11,04%, що свідчить про те, що відскок ще тільки починається.

Імпульс знаходиться поблизу нейтрального рівня 43,38, залишаючи простір для коливань в будь-якому напрямку. Пробиття рівня 0,00001444 може відкрити наступний рівень 0,00001608, що приблизно на 12% вище, а пізніше 0,00001908, що приблизно на 32% вище сьогоднішнього рівня. Якщо бики не впораються, монета може повернутися до 0,00001010, що на 12% нижче, а в найгіршому випадку — до 0,000007105, що майже на 38% нижче. Поточні дані свідчать на користь торгівлі в діапазоні, але навіть невелика іскра може змістити баланс у бік зростання.

Bonk (BONK)

Джерело: TradingView

BONK втратив 22,49% за останні 7 днів, торгуючись в діапазоні від 0,00003049 до 0,00003753 долара. Навіть після падіння ціна все ще знаходиться трохи вище 10-денної SMA на рівні 0,00002875 долара, що вказує на те, що короткострокові бики не залишили поле бою. Цей рух лише трохи скоротив 91,14% зростання, досягнутого за останній місяць.

Індикатори імпульсу вказують на нейтральний або бичачий тренд. RSI на рівні 36,08 і стохастичний показник 35,18 сигналізують про послаблення тиску перепроданості. MACD залишається негативним на рівні -0,0000009313, але розрив скорочується. 100-денна SMA на рівні $0,00003329 обмежує внутрішньоденний приріст; закриття вище цього рівня змінить настрої і спровокує чергове тестування опору.

Якщо BONK проб'є $0,00004129, увага перейде до $0,00004834, зони, що відповідає приблизно +38% від поточної нижньої межі. Нездатність утриматися на рівні 0,00002721 долара може спровокувати падіння до 0,00002017 долара, що становить приблизно -34%. 6-місячне зростання на 15,27% показує, що проект може з часом зростати, але на даний момент цінова динаміка залежить від пробиття найближчої верхньої межі. Пробиття цієї межі відновить темпи минулого місяця і виведе токен на шлях до нового двозначного зростання.

Висновок

DOGE, SHIB, PEPE, BONK і BONK залишаються хорошим вибором, але XYZVerse прагне досягти можливого прибутку, поєднавши чарівність мемів із спортивним запалом і тривалою дорожньою картою, розробленою спільнотою.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse