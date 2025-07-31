В Украине хотят отменить обязательное использование печатей бизнесом

Кабинет министров одобрил законопроект, отменяющий обязательность использования печатей в некоторых сферах. Наработанное Минэкономики в рамках реформы дерегулирования решения финализует переход к добровольности использования печатей, начатый еще в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Подробности

Решением Правительства предлагается внести изменения в действующие законы «Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности» и «О рынках капитала и организованных товарных рынках». При поддержке проекта парламентом изменениями будет отменена обязательность использования печатей:

организаций работодателей — в протоколе заседания или конференций, на котором было создано объединение организаций работодателей;

банков — в сберегательных сертификатах банков.

Напомним

Переход к добровольности использования печатей начался в 2014 году с принятием Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка открытия бизнеса».

С тех пор нормативное поле за небольшим исключением зачистили от норм об обязательном использовании печатей и штампов.

В рамках реформы дерегуляции Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса.

Из них 584 рекомендовано упростить, 456 — отменить. Отменены уже 352 инструмента госрегулирования.