Гонконг усиливает контроль за стейблкоинами, Алжир запретил криптовалюты: что нового

Гонконг ужесточает контроль за стейблкоинами: с 1 августа потребует идентификацию владельцев

С 1 августа 2025 г. в Гонконге вступает в силу новый регуляторный режим для эмитентов и владельцев стейблкоинов. Монетарные власти Гонконга (HKMA) объявили, что прием заявок на получение лицензии для первой волны эмитентов продлится до 30 сентября 2025 года.

Главным жестким требованием регулятора является обязательная идентификация каждого держателя лицензированного стейблкоина.

«Если лицензиат не может убедительно доказать HKMA эффективность мер по противодействию отмыванию средств [AML], личность каждого владельца стейблкоина должна быть верифицирована», — говорится в финальном руководстве по вопросам AML/CFT, опубликованном HKMA.

Верификацию смогут осуществлять сам эмитент стейблкоина, финансовое учреждение, регулируемый поставщик виртуальных активов, или «надежная третья сторона».

HKMA подчеркнула, что рыночным участникам следует избегать публичных заявлений, которые могут вводить в заблуждение, и подчеркнула: «По состоянию на сегодняшний день ни одной лицензии выдано не было».

Полный список лицензированных эмитентов будет публиковаться на официальном сайте HKMA, а те, кто владеет нелицензированными стейблкоинами, будут делать это на собственный риск.

Регулятор также отметил, что блокчейн-аналитика хоть и может усилить меры комплаенса, пока еще не доказала свою достаточность для полного управления рисками отмывания средств.

Индонезия повышает налоги для криптотрейдеров и майнеров, отменяя НДС на покупку активов

В Индонезии с 1 августа 2025 года вступают в силу обновленные правила налогообложения криптовалютных операций. Согласно новому регламенту Министерства финансов страны, налоги вырастут как для трейдеров, так и для майнеров, а изменения также коснутся транзакций, совершаемых через иностранные платформы. Об этом сообщает Reuters.

Ключевые изменения в налогообложении:

Продавцы на индонезийских биржах — ставка налога увеличится с 0,1% до 0,21% от суммы сделки.

Продавцы на зарубежных биржах — ставка вырастет с 0,2% до 1%.

НДС на покупку криптоактивов — полностью отменен (ранее составлял 0,11−0,22%).

Майнеры — ставка НДС повысится с 1,1% до 2,2%.

Специальный подоходный налог для майнинга — 0,1% отменен. С 2026 года доходы от майнинга будут облагаться налогом по стандартным ставкам для физических и юридических лиц.

Представители криптоиндустрии, в частности биржа Tokocrypto, поддерживаемой Binance, положительно оценили некоторые нововведения. В компании считают, что обновление регламента является шагом к признанию криптовалют финансовыми активами, а не просто товарами.

Однако Tokocrypto призвала правительство предоставить месячный переходный период для адаптации к новым правилам. Также компания предлагает ужесточить надзор за операциями на иностранных платформах и ввести налоговые стимулы для поддержки инноваций в криптоиндустрии.

В Tokocrypto подчеркнули, что даже новые ставки налогообложения остаются выше, чем применяемые к инвестициям на традиционном рынке.

Алжир запретил криптовалюты: нарушителям грозят заключение и большие штрафы

В Алжире вступил в силу закон № 25−10, официально запрещающий любую деятельность, связанную с криптовалютами. Это решение стало частью усиления борьбы с отмыванием денег и нелегальным движением капитала в стране.

Согласно статье 6 нового закона, опубликованного в Официальном вестнике № 48, запрет касается не только выпуска, покупки, продажи, хранения, использования и рекламы криптоактивов, таких как Bitcoin или Tether. Она также включает создание или администрирование торговых платформ и цифровых кошельков.

Отныне эти действия признаются финансовыми преступлениями, что является дополнением к действующему закону «О предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Закон четко квалифицирует криптовалюты как «имущество, доходы, фонды или финансовые активы» независимо от их назначения (платежи, инвестиции, сбережения).

Новые правила также запрещают майнинг — процесс создания цифровых валют с помощью вычислительных мощностей. Фактически закон запрещает производство, распространение и продвижение любых виртуальных валют как в цифровой среде, так и на территории Алжира.

Статья 31 устанавливает суровые наказания для нарушителей:

Лишение свободы на срок от двух месяцев до одного года.

Штраф от 200 000 до 1 000 000 алжирских динаров (приблизительно $1 500-$7 000).

Возможно применение обоих видов наказания одновременно.

В случае если нарушения связаны с организованными финансовыми схемами или террористической деятельностью, санкции могут быть еще более усилены.

Как отметило местное издание Fibaldi, эти нововведения непосредственно коснутся части алжирской молодежи, которая активно пользовалась криптобиржами (например, Binance,OKX,Bybit) через VPN или занималась домашним майнингом с нелегально приобретенным оборудованием.

Юридические эксперты назвали эту реформу «предупредительной мерой», направленной на защиту национальной финансовой системы от нестабильности и анонимности криптовалют.

По словам законодателей, цифровые активы часто используются для сомнительных финансовых сделок. Власти Алжира также подчеркнули, что это решение отвечает международным нормам, в том числе рекомендациям Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Правительство пообещало усилить цифровой и физический контроль за исполнением закона в сотрудничестве с Банком Алжира, Комиссией по банковскому надзору и судебными органами.

Сбой в сети Polygon: разработчики объяснили причины остановки транзакций

В среду 30 июля пользователи сети Polygon заметили серьезные проблемы: прекратилась обработка транзакций и создание новых блоков. Первоначально считалось, что сбой связан с некорректным отображением данных на Polygonscan, о чем сообщил журналист Колин Ву.

В течение нескольких часов сообщество выражало беспокойство из-за отсутствия официальных комментариев от команды проекта.

Впоследствии Polygon Labs обнародовала заявление, объяснив, что причиной сбоя стала ошибка в Heimdall — координаторе сети, отвечающем за проверку транзакций и синхронизацию с Ethereum. Один из валидаторов неожиданно прекратил работу, что повлекло часовую остановку создания новых блоков.

«Наша инженерная команда немедленно среагировала и устранила проблему в течение часа, успешно возобновив работу Heimdall и вернув систему онлайн», — заявили в Polygon Labs.

По их словам, блокчейн Bor, отвечающий за генерацию блоков, оставался полностью работоспособным. Проблемы в Heimdall могли временно повлиять только на синхронизацию данных. В настоящее время команда разработчиков активно работает с RPC-провайдерами для скорейшего полного возобновления работы системы.