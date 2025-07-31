Курс валют: евро в банках обвалился на 40 копеек

В четверг, 31 июля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 2 копейки в продаже. Евро потерял 40 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 20 копеек в покупке и 13 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,97 грн. Евро покупают за 47,60 грн, а продают за 48,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,71, евро — 48,00−48,42 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,69−41,73 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,77−47,80 грн/евро.

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