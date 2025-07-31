Dacia Sandero обошла конкурентов и стала №1 в Европе

Самым популярным легковым автомобилем в Европе (28 стран) в первом полугодии этого года стал Dacia Sandero. Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на JATO.

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Почти 129 тыс. новых авто этой модели было реализовано на европейских рынках с января по июнь.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на Dacia Sandero уменьшился на 11%.

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