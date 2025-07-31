Самым популярным легковым автомобилем в Европе (28 стран) в первом полугодии этого года стал Dacia Sandero. Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на JATO.
Dacia Sandero обошла конкурентов и стала №1 в Европе
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Почти 129 тыс. новых авто этой модели было реализовано на европейских рынках с января по июнь.
В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на Dacia Sandero уменьшился на 11%.
Топ-10 моделей новых авто в Европе
- Dacia Sandero — 128 842 ед. (-11%);
- Renault Clio — 122 489 ед. (+7%);
- Peugeot 208 — 109146 ед. (+2%);
- VW T-Roc — 106 118 ед. (-5%);
- VW Golf — 104162 ед. (-17%);
- VW Tiguan — 97 508 ед. (+28%);
- Dacia Duster — 97 188 ед. (+9%);
- Peugeot 2008 — 96378 ед. (+3%);
- Citroën C3 — 95891 ед. (-9%);
- Toyota Yaris Cross — 95 513 ед. (-5%).
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Источник: Минфин
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