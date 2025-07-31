Рада перенесла рассмотрение изменений в бюджет. Внесли новый законопроект об увеличении расходов

30 июля в ходе политических консультаций Рада приняла решение, что изменения в бюджет (законопроект № 13439−3) не могут сегодня рассматриваться в зале. В то же время остается критическая проблема выплаты денежного довольствия военнослужащим в августе. Об этом написала председатель Комитета В Р по бюджету Роксолана Подласа.

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«Соответственно, сегодня утром мы с Русланом Стефанчуком, Александром Корниенко, Еленой Кондратюк и руководителями фракций зарегистрировали новый проект закона № 13573 об изменениях в Бюджет-2025, который включает лишь увеличение расходов на сектор обороны», — написала она.

Предлагающий новый законопроект

Предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд — на денежное довольствие военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальные — другие потребности войска.

Кроме того, в тексте законопроекта важна текстовая норма, а именно — новое распределение НДФЛ с 1 августа 2025 года:

60% — направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения);

30% — госспецсвязи на дроны;

10% — на нужды бригад.

Балансирование за счет тех же источников, что были определены ранее в правительственном законопроекте (ОВГЗ и перевыполнение доходов), а именно:

184,9 млрд грн — увеличение привлечения средств от ОВГЗ;

147,5 млрд грн — перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акциз с ввозимых товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось);

65,1 млрд грн — уменьшение расходов на погашение ОВГЗ;

11,2 млрд грн — уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными деньгами) — за счет курса валют и реструктуризаций.

«Планируем рассмотреть этот проект в Комитете ВРУ по вопросам бюджета и в сессионном зале, прошу коллег поддержать его в целом, чтобы обеспечить своевременные выплаты денежного довольствия военнослужащим», — написала Подласа.