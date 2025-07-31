ФРС оставил ставку на уровне 4,25-4,5%

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение оставить базовую ставку неизменной на уровне 4,25−4,5%. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Решение ФРС

«Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность в отношении экономических перспектив остаётся повышенной. Комитет внимательно относится к рискам, затрагивающим обе цели его двойного мандата. В поддержку этих целей Комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4,25−4,5%», — говорится в сообщении ФРС.

Регулятор подчеркнул, что при рассмотрении сроков и масштабов возможных изменений ставки будет учитываться вся поступающая макроэкономическая статистика, включая состояние рынка труда, уровень инфляции и инфляционные ожидания.

Отдельно отмечается, что ФРС продолжит сокращать объемы казначейских и ипотечных бумаг, находящихся на ее балансе.

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ФРС также подтвердила готовность изменить курс денежно-кредитной политики, если появятся новые риски, способные помешать достижению её целей. При этом экономическая активность в первой половине года, по оценке Комитета, умеренно замедлилась, но безработица остается на низком уровне, а рынок труда демонстрирует устойчивость.

Инфляция, несмотря на снижение в предыдущие месяцы, по-прежнему «несколько повышена».

За решение сохранить ставку проголосовало большинство членов Комитета, включая председателя Джерома Пауэлла и его заместителя Джона Уильямса.

Против выступили два участника заседания — Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, которые предлагали снизить целевой диапазон на 0,25 п.п. Член FOMC Адриана Куглер на заседании отсутствовала и не голосовала.

Напомним