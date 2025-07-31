За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1053260 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 июля: 1070 российских оккупантов, 1 танк и 209 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1053260 (+1070) человек
- танков — 11067 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23066 (+1) ед
- артиллерийских систем — 30911 (+16) ед
- РСЗО — 1451 (+0) ед
- средства ПВО — 1203 (+1) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 48894 (+209)
- крылатые ракеты — 3548 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 56822 (+68)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
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