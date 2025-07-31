Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в 50% на импорт полуфабрикатов и изделий из меди, мотивировав это желанием стимулировать производство таких товаров внутри страны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«За исключением ряда случаев, описанных в этой прокламации, любой импорт полуфабрикатов, изделий из меди (…) будет облагаться пошлинами в 50%», — отмечается в подписанной Трампом прокламации, опубликованной в среду Белым домом.

Президент США пояснил, что принимаемые меры, по его мнению, укрепят национальную безопасность страны.

«Министр торговли пришел к выводу, что зависимость США от иностранных поставщиков меди — это уязвимость в том, что касается нацбезопасности. Этим могут воспользоваться другие страны, чтобы нарушить устойчивость американской промышленности. Кроме того, такая ситуация показывает уязвимость США в случае перебоев в работе цепочек поставок, экономической нестабильности (…). Также речь идет об угрозе американскому ВПК», — отмечается в документе.

Читайте также: Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий до 50%

Согласно нему Трамп пошел на введение пошлин, так как согласен с такой оценкой.

Напомним