Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в 50% на импорт полуфабрикатов и изделий из меди, мотивировав это желанием стимулировать производство таких товаров внутри страны.
Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди
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Что известно
«За исключением ряда случаев, описанных в этой прокламации, любой импорт полуфабрикатов, изделий из меди (…) будет облагаться пошлинами в 50%», — отмечается в подписанной Трампом прокламации, опубликованной в среду Белым домом.
Президент США пояснил, что принимаемые меры, по его мнению, укрепят национальную безопасность страны.
«Министр торговли пришел к выводу, что зависимость США от иностранных поставщиков меди — это уязвимость в том, что касается нацбезопасности. Этим могут воспользоваться другие страны, чтобы нарушить устойчивость американской промышленности. Кроме того, такая ситуация показывает уязвимость США в случае перебоев в работе цепочек поставок, экономической нестабильности (…). Также речь идет об угрозе американскому ВПК», — отмечается в документе.
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Согласно нему Трамп пошел на введение пошлин, так как согласен с такой оценкой.
Напомним
- Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу в марте.
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