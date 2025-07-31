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31 июля 2025, 8:51 Читати українською

JPMorgan разрешит покупать крипту с помощью кредитных карт

Американский банковский гигант JPMorgan в партнерстве с Coinbase позволит клиентам пополнять свои кошельки с помощью кредитных карт Chase и покупать криптовалюту на бирже, начиная с осени 2025 года. Об этом пишет Reuters.

Американский банковский гигант JPMorgan в партнерстве с Coinbase позволит клиентам пополнять свои кошельки с помощью кредитных карт Chase и покупать криптовалюту на бирже, начиная с осени 2025 года.
Фото: depositphotos
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Подробности

Ранее традиционные финансовые учреждения воспринимали индустрию цифровых активов с настороженностью, но она приобрела достаточную популярность среди потребителей и инвесторов, и теперь в нее входят крупные банки.

От услуг хранения до покупок, связанных с картой, финансовые гиганты все чаще предлагают продукты, связанные с криптовалютой, и обдумывают новые варианты использования токенов.

Рынок криптовалют недавно достиг отметки в $4 триллиона и, как ожидается, будет расти дальше, поскольку четкость регуляторных актов на основных рынках, таких как Соединенные Штаты, будет способствовать их более широкому внедрению.

Начиная с 2026 года, клиенты Chase смогут обменивать бонусные баллы кредитных карт на USDC, стейблкоин, привязанный к доллару США, и непосредственно привязывать свои банковские счета к Coinbase для финансирования покупок криптовалюты.

Акции Coinbase выросли на 3% на утренних торгах после объявления о партнерстве.

Стейблкоины — это тип токенов, предназначенный для защиты пользователей от волатильности цен и широко используется как мостик между традиционными финансами и цифровыми активами. С ростом спроса на недорогие мгновенные транcакции, стейблкоины готовы к быстрому росту, поскольку их внедрение распространяется на платежи, торговлю и новые финансовые платформы.

«Внедрение криптовалют ускорится после принятия Закона GENIUS», — говорится в примечании BCA Research. «Компании в криптоэкосистеме имеют хорошие возможности извлечь выгоду из роста цифровых активов и роста цен».

Напомним

  • Ранее в этом месяце PNC заявила, что сотрудничает с Coinbase, чтобы предложить клиентам банка криптовалютную торговлю.
  • Акции Coinbase выросли примерно на 50% с начала года, что дало криптовалютной бирже рыночную стоимость около 95 миллиардов долларов после предварительного закрытия.
  • Недавно компания обеспечила себе место в бенчмарке-индексе S&P 500, что стало вехой для отрасли.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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