Прогноз RBI: Рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%, а в 2026 году — 4,5%

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает, что рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%, а прогноз на 2026 год — 4,5%. Об этом говорится в обнародованном в среду отчете RBI за первое полугодие этого года, пишет «Укринформ».

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Согласно документу, в Украине война «продолжает давить на экономику и задерживать восстановление».

«Хотя шансы на прекращение огня в ближайшее время небольшие, продолжающиеся и усиленные обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры создают серьезные вызовы для Украины. Кроме того, центральный банк, вероятно, будет оставаться осторожным из-за постоянного инфляционного давления. Однако мы ожидаем роста экономики в 2025 году при условии, что страна будет продолжать» банковской группе

Читайте также: Рост ВВП Украины ускорится до 2% во второй половине года — прогноз Dragon Capital

Что касается еврозоны, то в 2025 году ожидается «умеренное ускорение роста по сравнению с предыдущим годом». При этом уровень инфляции стабилизировался на отметке около 2%.

«Ожидается, что тарифы США будут оказывать сдерживающее влияние на экономику и инфляцию. Даже если эскалация тарифного вопроса кажется маловероятной, торговые отношения с США остаются источником неопределенности. Объявленный Германией пакет стимулов и увеличение расходов ЕС на оборону, вероятно, будет способствовать росту экономики и инфляции», — прогнозируют в RBI.

Напомним