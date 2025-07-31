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31 июля 2025, 8:35 Читати українською

Прогноз RBI: Рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%, а в 2026 году — 4,5%

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает, что рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%, а прогноз на 2026 год — 4,5%. Об этом говорится в обнародованном в среду отчете RBI за первое полугодие этого года, пишет «Укринформ».

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает, что рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%, а прогноз на 2026 год — 4,5%.
Фото: depositphotos
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Подробности

Согласно документу, в Украине война «продолжает давить на экономику и задерживать восстановление».

«Хотя шансы на прекращение огня в ближайшее время небольшие, продолжающиеся и усиленные обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры создают серьезные вызовы для Украины. Кроме того, центральный банк, вероятно, будет оставаться осторожным из-за постоянного инфляционного давления. Однако мы ожидаем роста экономики в 2025 году при условии, что страна будет продолжать» банковской группе

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Что касается еврозоны, то в 2025 году ожидается «умеренное ускорение роста по сравнению с предыдущим годом». При этом уровень инфляции стабилизировался на отметке около 2%.

«Ожидается, что тарифы США будут оказывать сдерживающее влияние на экономику и инфляцию. Даже если эскалация тарифного вопроса кажется маловероятной, торговые отношения с США остаются источником неопределенности. Объявленный Германией пакет стимулов и увеличение расходов ЕС на оборону, вероятно, будет способствовать росту экономики и инфляции», — прогнозируют в RBI.

Напомним

  • Правительство ожидает рост реального ВВП в 2026—2028 годах.
  • Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,0% из ожидаемых в ноябре 2,8%, а в 2026 году — соответственно 4,7% с 5,9%
  • Всемирный банк оставил по-прежнему прогноз замедления роста ВВП Украины в 2025 году до 2% с 2,9% в 2024 году, но ухудшил оценку восстановления экономики в 2026 году с 7% до 5,2%.
Источник: Минфин
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