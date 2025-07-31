ТОП-5 банков для ФОП: где открыть счет и получить полезные сервисы бесплатно

Во II квартале этого года количество новых ФОПов превысило количество закрытых: от 53 000 «в минус» до 34 000 «в плюс». — Об этом сообщил YouControl.Market. Соответственно, растет и спрос на банковское обслуживание. В борьбе за клиентов финансисты соблазняют предпринимателей новыми предложениями тарифов, эквайринга, кредитов и т. д. «Минфин» расскажет, что предлагают банкиры мелкому бизнесу , чтобы упростить выбор «своего» банка.

Почему ФОПы — желаемый клиент для банков

В Украине работают более 2,1 млн физических лиц — предпринимателей, ежемесячно их количество увеличивается на 3−5 тысяч. Даже несмотря на войну, они составляют основу украинской экономики, уплачивая в бюджет десятки миллиардов налогов. В прошлом году, например, по данным Опендатабот, сумма поступлений от единого налога была в 1,6 раз больше, чем в 2021 году: 55,1 млрд грн, против 34,8 млрд грн.

Рост количества предпринимателей и прибыльности их бизнеса делает ФОПов желаемыми клиентами для банков. Особый интерес, по словам финансистов, этот сегмент представляет, с точки зрения обслуживания счетов, предоставления кредитов и других банковских услуг.

«Мы заинтересованы в увеличении клиентской базы, и ФОПы, как субъекты хозяйствования, привлекательны для нас. Так, доля активных клиентов-ФОП в структуре ММСБ-клиентов Ощадбанка — самая большая (61%).

Это связано с распространенностью ФОПов в разных регионах, высокой динамикой деятельности, доминированием в таких сферах, как торговля (52,7%), HoReCa (7,5%) и транспорт (6,2%)", — прокомментировала мотивацию финансистов Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за ММСБ.

Конкуренция растет

Банки не скрывают, что готовы конкурировать за клиента. Чтобы расширить клиентскую базу ФОП, финансисты предлагают разные программы, пакетные предложения, бонусы и специальные условия обслуживания этой категории потребителей финуслуг.

«В первую очередь это внедрение бесплатного месячного обслуживания и платежей. Каждый ФОП также является физическим лицом с соответствующими потребностями в банковских сервисах. Соответственно, банки переманивают клиентов сначала как физических лиц (кешбеками, кредитованием, онлайн сервисами), а затем предлагают функционал для ведения бизнеса в едином приложении», — рассказывает Евгений Заиграев, член правления Приватбанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ.

Как отмечает Александр Николенко, руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка, залогом эффективного сотрудничества с этим сегментом являются понятные и выгодные тарифы, оптимальные для комплексного обслуживания операций как по бизнес, так и личным счетам, максимально в формате онлайн.

Финансисты говорят, что подобная стратегия дает желаемый эффект.

«Несмотря на надежность, ФОП остаются динамичным сегментом: они реагируют на сервисы, скорость обслуживания, диджитал-решения и меняют банки, согласно тарифам, сервисам, акциям», — подтвердила Наталья Буткова-Витвицкая.

В то же время миграция ФОП носит, скорее, ситуативный характер, и о массовости речь не идет. Более того, банкиры говорят, что оценивая финучреждения, предприниматели нередко выбирают альтернативный вариант — открывают счета в нескольких банках и пользуются ими, в зависимости от текущих потребностей.

«Мы не наблюдаем значительных миграционных процессов. С появлением на рынке бесплатных тарифных предложений РКО и онлайн-каналов открытия счетов, ФОПы чаще стали обслуживаться в нескольких банках одновременно», — описывает ситуацию Александр Николенко из Абанка.

Банк для ФОП: 5 важных критериев

«Минфин» изучил предложения 5 ведущих украинских банков, специализирующихся на обслуживании МСБ: Абанк, Монобанк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк. Мы выделили 6 факторов, которые, по утверждению большинства экспертов и банковских клиентов, важны для предпринимателя при выборе обслуживающего банка. Рассказываем, что по каждому из них предлагают финансисты.

Тарифная политика — важно, но не главное

Один из самых главных критериев при выборе банка — тарифная политика: стоимость открытия и обслуживания счета, комиссии за переводы и снятие наличных денег.

Здесь безусловные лидеры — Монобанк и Абанк. Они предлагают единые пакеты для всех ФОП без абонплаты за счет. Кроме того, проведение операций здесь бесплатно или дешевле рынка. Таким образом, минимизируя расходы на банк, можно сэкономить сотни гривен ежемесячно.

Остальные банки не ограничиваются одним тарифным пакетом. В своем арсенале у них есть несколько предложений. Так, Ощад разработал шесть пакетов под соответствующие потребности бизнеса. Каждый из них отличается тарифами и условиями:

«Мое дело» — 199 грн/мес. (не взимается, если нет движения денежных средств), безлимитные внутренние платежи, онлайн-запуск до 90 дней бесплатно;

«Мой бизнес» — 299 грн/мес. (90 дней бесплатно);

«Моя компания» — 349 грн/мес. (не взимается при отсутствии движения средств);

«Бизнес 4.5.0» — плата не взимается до конца 2025 г.;

«Мой Экспорт» — 799 грн/мес. (не взимается при отсутствии движения средств), пакет включает валютное обслуживание, 0 грн — стоимость подключения;

«Все включено» — 599 грн/мес. (не взимается при отсутствии движения средств).

Внутренние переводы в пределах Ощада — 0 грн, внешние — 1−12%, в зависимости от пакета и суммы, SWIFT — согласно валютным условиям, старт с 1% от суммы, но не менее 15$, не более 500$.

Приватбанк предлагает четыре основных пакета:

Бизнес «Стандарт «— 150 грн/мес.,

Бизнес «Комфорт» — 250 грн/мес.,

Бизнес «О» — 500 грн/мес.,

IT-Expert (для ФОП ІТ) — 0 грн/мес.

При открытии счета онлайн на сайте банка, в мобильном приложении Приват24 или в сервисе е-Предприниматель от «Дія» ФОП получает 3 месяца обслуживания счета без абонплаты в тарифе «Бизнес Старт».

Внутренние переводы в пределах Привата — 0 грн, внешние — 0−15 грн, в зависимости от пакета и суммы, SWIFT — от 20 до 25 USD/EUR, в зависимости от пакета.

Пять пакетов доступны на выбор для ФОПов в Райффайзен Банке:

«Бизнес Элит+» — 950 грн,

«Business Direct» — 350 грн,

«Бизнес Комфорт» — 350 грн,

«Бизнес Классик» — 150 грн,

«BenefIT» — 40 грн.

При определенных условиях ежемесячную стоимость обслуживания первых трех можно снизить до 200 грн. Для этого нужно, чтобы среднемесячный остаток на текущем или карточном счете составлял от 50 тыс. грн, или же наличие задолженности по кредитам от 70 тыс. грн.

Внутренние переводы в пределах Райффайзен Банка — 0 грн, внешние — 1,5−13 грн, в зависимости от пакета и суммы, SWIFT — от 30 USD/EUR и 20 GBR, в зависимости от пакета.

Стоит отметить, что предложения банков интересны своей гибкостью: можно выбрать, скажем, пакет с более высокой абонплатой, но более низкими разовыми комиссиями, или специальный дешевый пакет для IТ-фрилансеров.

Тарифы на обслуживание в рамках пакета услуг для ФОПов (только стандартные тарифные планы, которые подходят для максимально широкой аудитории)

Банк Тарифный пакет Стоимость открытия счета Стоимость обслуживания в месяц Комиссия за снятие наличных Комиссия за перевод на счета других банков Комиссия за пополнение Тариф на SWIFT-платежи Абанк Счет ФОП 0 0 0,75% от суммы 3 грн за платеж 0,1%, но минимум 10 грн 0,1% от суммы, минимум 25 $/€, максимум 100 $/€. Монобанк Счет для ФОП 0 0 до 50 тыс. грн без комиссии, дальше 0,5% от суммы 0 0 0,5% от суммы + $12 (не больше $90) Ощадбанк Мое дело 0 199 грн (не взимается, если нет движения средств) 1% от суммы в операционное время 3 грн — до 100 тыс. грн, 12 грн — от 100 тыс. грн; в послеоперационное время — 12 грн. 0,1%, но минимум 20 грн 1% от суммы, минимум 15$, максимум 500$ Приватбанк Стандарт 150 грн 1% от суммы, но минимум 20 грн 5 грн, если сумма равна 100 тис. грн;

15 грн, если сумма свыше 100 тис. грн 0,50% 25 $/€ Райффайзен Бизнес Классик 0 150 грн в кассе — от 1,1% до 1,3% от суммы, минимум 50 грн; в банкомате — до 20 тыс. грн бесплатно, свыше 20 тыс. грн — 0,85% + 5 грн. На сумму платежа: до 100 тыс. грн — 3 грн;

от 100 тыс. грн — 12 грн 0,2% от суммы, минимум 25 грн. для USD — 0,2%, но не меньше 30 USD и не больше 250 USD, для EUR — 0,2%, но не меньше 30 EUR и не больше 250 EUR, для GBR — 0,2%, но не меньше 20 GBR и не больше 250 GBR

Удобство онлайн-сервисов

Привлечь предпринимателя на обслуживание финучреждения сегодня сложно без наличия многофункциональных диджитальных сервисов. Поэтому банки активно работают над усовершенствованием веб-версий и мобильных приложений, наполняя их все большим спектром услуг.

Задают тон в этом направлении банки-новаторы. Монобанк предлагает очень простой и быстрый мобильный банкинг. Полностью все обслуживание осуществляется через одно мобильное приложение и уже выпущенные карты.

Его уникальными фишками являются бесшовный переход между счетами ФОП и физлица, а также веб-кабинет с выписками, платежками и т. п. , к которому предприниматель может дать доступ своему бухгалтеру.

У Приватбанка тоже есть мощный онлайн-банкинг (Privat24), но его бизнес-функции больше раскрываются на компьютере — в интернет банкинге Приват24 для бизнеса доступны 99% услуг, предоставляемых банком. Мобильное приложение для ФОП несколько урезано по функционалу, но самые необходимые операции, такие как платежи, выписка, валютные операции, выплата зарплаты, выставление счетов-фактур, налоговая отчетность, проверка задолженности по налогам и многое другое, у ФОПа есть возможность проводить в любой момент.

Несколько лет назад свое мобильное приложение АВаnk24 обновил Абанк, объединив в нем функционал как для частных клиентов, так и для предпринимателей. Последние в едином приложении получили возможность управлять текущим счетом.

«Клиентам Абанка доступен полный комплекс функций для работы со счетами — выписки, платежи, открытие дополнительных счетов, проведение зарплатных выплат, депозиты, кредиты, валютные операции, управление доступом доверенных лиц, блок эквайринга и т. д. », — перечисляет Александр Николенко.

Raiffeisen, кроме веб-версии Raiffeisen Business Online, предоставляет отдельное бизнес-приложение. В нем доступны платежи в гривне, уплата налогов, выписки, шаблоны платежей, бизнес-карты и онлайн просмотр карточных транзакций, продажа и покупка валюты, электронный документооборот для обмена с банком документами по импортно-экспортным операциям и валютному надзору, «кредит-онлайн» для ФОП и т. д.

Приложение достаточно качественное, но нужно устанавливать его отдельно от личных счетов.

Ощадбанк немного отстает в диджитал-сервисе. Впрочем, клиенту-ФОПу вполне доступны основные функции, как, например, полноценное дистанционное RKO 24/7 через веб/мобайл, безналичные операции, управление картами и счетами, доступ бухгалтера и т. д.

Все больше банков, пытаясь помочь клиентам решить вопросы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, внедряют интеграцию с разными программами и сервисами.

«В Приват24 доступна интеграция с ГНС для регистрации налоговых накладных и отчетности. Интеграция со Службой статистики для отчетности. Загрузка выписки других банков для книги учета доходов и отчетности. Интеграция с любыми учетными системами клиентов и любыми системами документооборота», — уточняет Евгений Заиграев, член правления Приватбанка по корпоративному бизнесу и МСБ.

В Ощаде доступна интеграция с бухгалтерскими программами M.E.Doc, 1С, а также с госсервисами, как Дія.Бізнес, SmartID и т. д. Поддерживается также автоматизация бухгалтерии, включая формирование первичной документации.

В Райффайзене сообщают, что у клиента, используя собственную бухгалтерскую программу для обмена данными с системой дистанционного обслуживания Raiffeisen Business Online, есть возможность экспортировать выписки, импортировать платежи в национальной и иностранной валюте, зарплатные ведомости и т. п. , импортировать заявки на покупку, продажу и обмен иностранной валюты.

По словам руководителя направления малого и среднего бизнеса Абанка, клиенту здесь предоставляется перечень открытых API с возможностью интеграции своих учетных систем — получение балансов и выписок, создание платежей и т. п. Автоматизировать подачу отчетности через банковский сервис в Абанке не видят нужды, ведь на рынке много удобных бесплатных сервисов, поэтому нет смысла дублировать их.

Основные виды платежных систем для украинского бизнеса: от терминалов до онлайн-эквайринга

Банки сегодня предлагают ФОПам широкий спектр решений для приема платежей: традиционные платежные терминалы, современные POS-решения с бесконтактной оплатой через NFC и интеграцию с кассовыми системами, интернет-эквайринг, бесконтактные платежи через смартфоны, QR-коды для оплат, а также возможность принимать платежи на расчетный счет с помощью банковских переводов.

Эксперты говорят, что стоимость эквайринга в Украине постепенно снижается. Обычно она зависит от типа карты, которой осуществляется оплата, и вида эквайринга. В Монобанке комиссия единая — 1,3% с каждой транзакции для всех украинских карт, и 2% — для иностранных карт.

Тариф на эквайринговое обслуживание в Ощадбанке, Приватбанке и Райффайзене составляет 1,3% от суммы транзакции + 400 грн ежемесячная фиксированная комиссия. В Абанке POS-терминал обойдется в 1,7% + 500 грн (с возможностью согласования индивидуального тарифа при обороте от 100 тыс. грн в месяц).

Совершенно другие расценки на терминал в смартфоне. Самые низкие расценки на рынке в Абанке — 1,2% без абонплаты. В Райффайзене и Приватбанке — 1,3%. Самая дорогая комиссия в Ощадбанке — 1,7%.

Тариф на интернет-эквайринг составляет в основном 1,5%.

Кредитование малого бизнеса

Возможность получить средства быстро и на лояльных условиях остается одним из топ-запросов мелкого бизнеса. Большинство банков предоставляют такую возможность как в виде срочного кредита, так и овердрафта на счете.

Сбербанк, например, предлагает кредиты до 2 млн грн, без залога, сроком на 3 года, по ставке UIRD3M + 7,72%. Также возможен овердрафт. Его условия: до 2 лет, ставка — индивидуальная, до 50% поступлений предыдущих 3 месяцев.

Монобанк открывает кредитный лимит на бизнес-карту до 500 тыс. грн (в зависимости от оборота по счету), с процентной ставкой 1,8% в месяц за использованные средства и льготным периодом погашения (без процентов) до 62 дней. В банке доступен и овердрафт, но несколько на других условиях: доступная сумма — до 200 тыс. грн, и льготный период — до 30 дней.

В Абанке ФОПы могут получить кредит на сумму до 5 млн грн, сроком до 5 лет, с годовой ставкой от 18,9%. Также клиентам доступен овердрафт на счет ФОП до 200 тыс. грн. Банк может установить льготный период до 62 дней, после которого будет начисляться 2,5% в месяц от задолженности, при этом доступно «обнуление» долга до 90 дней.

Банки также активно работают с государственными программами, в частности, «5−7−9», которые предусматривают ставку кредитования от 1%, сроком до 10 лет. Передовики в этом сегменте — безусловно, государственные банки. Первое место по количеству выданных кредитов занимает Приватбанк, по информации финучреждения, действующий портфель по программе «Доступные кредиты 5−7−9» составляет 28 802 соглашения. Второе место — за Ощадбанком. За все время программой воспользовалось 8,6 тыс. клиентов на общую сумму более 40 млрд грн.

Программы лояльности

В борьбе за клиентов банки активно используют программы лояльности, партнерские программы и акции.

К примеру, Приватбанк новым клиентам предоставляет возможность пользоваться три месяца тарифным пакетом «Старт» без оплаты за обслуживание текущего счета. Также бесплатное открытие счета, отсутствие абонплаты в первые месяцы и бесплатные консультации предлагает Ощадбанк.

Райффайзен Банк привлекает новых клиентов специальными акциями. К примеру, до конца июля для новых клиентов действует акция, которая дает возможность 3 месяца пользоваться POS-терминалом без комиссии.

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Во всех банках действуют программы от VISA и Mastercard для бизнес-карт. К примеру, клиенты Приватбанка — владельцы карты Visa Business GO получают при оплате топлива в сеть АЗК WOG постоянные скидки на каждый литр топлива и повышенную скидку на онлайн-покупки в Эпицентре.

С премиальной бизнес-картой Visa Platinum Business от Райффа доступна 7% скидка в магазинах ProMenu, новый эксклюзивный лаунж на ж/д вокзале Харькова, а также сервис «Телемедицина».