Одесский порт будет рассчитываться за услуги в евро вместо доллара

Одесский морской торговый порт меняет валюту для оплаты своих услуг по доллару на евро . В первую очередь это нововведение коснется буксировки судов к причалам. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора порта Алексей Мясковский, передает издание «Думская».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Украина стремится вступить в Евросоюз, потому базовой валютой теперь будет евро, а не доллар. Это вписывается в стратегию нашей страны», — пояснил Мясковский.

По его словам, хотя раньше тариф для проводки судов устанавливался в долларах, теперь он меняется евро. При этом сама система вычисления тарифа останется неизменной: ее основой будет так называемый «модуль судна» — произведение длины, ширины и высоты борта судна, умноженное на коэффициент порта.

Новые правила оплаты вступят в силу с 1 августа 2025 г. и будут касаться всех иностранных судов, независимо от компании-собственника.