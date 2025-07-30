К закрытию межбанка курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже, курс евро упал на 52 копейки в покупке и продаже.
Евро обвалился на межбанке на 52 копейки
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Открытие 30 июля
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Закрытие 30 июля
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Изменения
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41,81/41,84
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41,69/41,73
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12/11
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48,33/48,35
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47,81/47,83
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52/52
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,99 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,70 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,71, евро — 48,20−48,55 грн.
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Источник: Минфин
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