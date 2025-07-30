В первом полугодии поступления от платы за землю выросли на 15%

В первом полугодии 2025 года землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили местным бюджетам 21,28 млрд грн платы за землю. Это почти на 15% или на 2,75 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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Отмечается, что за январь — июнь 2025 поступления составили 18,53 млрд грн.

Лидеры по уплате налога

Днепропетровская область — 3,78 млрд грн,

Киев — 3,16 млрд грн,

Одесская область — 1,89 млрд грн,

Львовская область — 1,47 млрд грн.

В налоговой напомнили, что плата за землю — обязательный платеж в составе налога на имущество. Он включает земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения (государственной регистрации) права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком, плата за землю уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.