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30 июля 2025, 17:03 Читати українською

В первом полугодии поступления от платы за землю выросли на 15%

В первом полугодии 2025 года землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили местным бюджетам 21,28 млрд грн платы за землю. Это почти на 15% или на 2,75 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В первом полугодии 2025 года землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили в местные бюджеты 21,28 млрд.
Фото: AI

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Отмечается, что за январь — июнь 2025 поступления составили 18,53 млрд грн.

Лидеры по уплате налога

  • Днепропетровская область — 3,78 млрд грн,
  • Киев — 3,16 млрд грн,
  • Одесская область — 1,89 млрд грн,
  • Львовская область — 1,47 млрд грн.

В налоговой напомнили, что плата за землю — обязательный платеж в составе налога на имущество. Он включает земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения (государственной регистрации) права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком, плата за землю уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Exba
Exba
30 июля 2025, 17:16
#
Эти нехорошие люди отрубили возможность зайти в электронный кабинет с иностранных айпишников, чтоб можно было посмотреть сумму налога и оплатить. Бумажные квитанции тем более в другое государство не пришлют. Пришлось устанавливать ВПН ради оплаты 100 грн.
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0
bosyak
bosyak
30 июля 2025, 18:35
#
Якщо Вам не прийшло повідомлення про податки у Вас не виникає обов’язку сплати.
+
0
bosyak
bosyak
30 июля 2025, 18:40
#
21 млрд грн, 500 млн $ весь податок за землю зі всієї держави за рік? А який виторг за урожай минулого року як внутрішній так і експорт? Грошей в бюджеті немає? Ну ну …
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