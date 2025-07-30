Украинские АЗС усилили налоговую дисциплину: поступления в бюджет выросли на 27%

За первые шесть месяцев 2025 года 48 крупных сетей АЗС уплатили в государственный бюджет 6,6 млрд грн налогов, что на 1,4 млрд грн или 26,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.
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Детали налоговых поступлений
Структура налоговых поступлений:
- НДС — 2,6 млрд грн (+0,3 млрд грн или +13%)
- НДФЛ и военный сбор — 1,6 млрд грн (+0,5 млрд грн или +45,5%)
- Налог на прибыль — 1,4 млрд грн (+0,4 млрд грн или +40%)
- Акциз — 0,6 млрд грн (+0,1 млрд грн или +20%)
Показательным индикатором детенизации является рост уровня уплаты НДС в этих сетях — с 0,78 до 1,16%.
«Это четкий сигнал о детенизации и росте прозрачности отрасли», — подчеркнул Гетманцев.
Несмотря на рост налоговых платежей, объемы реализации горючего по данным регистраторов расчетных операций (РРО) несколько снизились и составили 3,6 млрд литров, что на 0,2 млрд литров (или 7%) меньше, чем в прошлом году. В то же время выручка из-за РРО выросла на 0,9%, достигнув 182,8 млрд грн.
«В целом рынок АЗС демонстрирует положительные сдвиги в налоговой дисциплине и прозрачности. Это результат системной работы по выводу топливного рынка из тени», — подытожил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Комментарии - 1
Напоминаю —
Ніна Южаніна: 1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена❗ Причина — з 1 березня можна використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну № 601. Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли затвердять — невідомо, отже з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального. Я неодноразово писала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців).
Так что бензин продают??? И АЗС работают???
Странно!!!