Украинские АЗС усилили налоговую дисциплину: поступления в бюджет выросли на 27%

За первые шесть месяцев 2025 года 48 крупных сетей АЗС уплатили в государственный бюджет 6,6 млрд грн налогов, что на 1,4 млрд грн или 26,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.

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Детали налоговых поступлений

Структура налоговых поступлений:

НДС — 2,6 млрд грн (+0,3 млрд грн или +13%)

НДФЛ и военный сбор — 1,6 млрд грн (+0,5 млрд грн или +45,5%)

Налог на прибыль — 1,4 млрд грн (+0,4 млрд грн или +40%)

Акциз — 0,6 млрд грн (+0,1 млрд грн или +20%)

Показательным индикатором детенизации является рост уровня уплаты НДС в этих сетях — с 0,78 до 1,16%.

«Это четкий сигнал о детенизации и росте прозрачности отрасли», — подчеркнул Гетманцев.

Несмотря на рост налоговых платежей, объемы реализации горючего по данным регистраторов расчетных операций (РРО) несколько снизились и составили 3,6 млрд литров, что на 0,2 млрд литров (или 7%) меньше, чем в прошлом году. В то же время выручка из-за РРО выросла на 0,9%, достигнув 182,8 млрд грн.

«В целом рынок АЗС демонстрирует положительные сдвиги в налоговой дисциплине и прозрачности. Это результат системной работы по выводу топливного рынка из тени», — подытожил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.