Украинские АЗС усилили налоговую дисциплину: поступления в бюджет выросли на 27%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июля 2025, 16:28 Читати українською

Украинские АЗС усилили налоговую дисциплину: поступления в бюджет выросли на 27%

За первые шесть месяцев 2025 года 48 крупных сетей АЗС уплатили в государственный бюджет 6,6 млрд грн налогов, что на 1,4 млрд грн или 26,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.

За первые шесть месяцев 2025 года 48 крупных сетей АЗС уплатили в государственный бюджет 6,6 млрд грн налогов, что на 1,4 млрд грн или 26,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали налоговых поступлений

Структура налоговых поступлений:

  • НДС — 2,6 млрд грн (+0,3 млрд грн или +13%)
  • НДФЛ и военный сбор — 1,6 млрд грн (+0,5 млрд грн или +45,5%)
  • Налог на прибыль — 1,4 млрд грн (+0,4 млрд грн или +40%)
  • Акциз — 0,6 млрд грн (+0,1 млрд грн или +20%)

Показательным индикатором детенизации является рост уровня уплаты НДС в этих сетях — с 0,78 до 1,16%.

«Это четкий сигнал о детенизации и росте прозрачности отрасли», — подчеркнул Гетманцев.

Несмотря на рост налоговых платежей, объемы реализации горючего по данным регистраторов расчетных операций (РРО) несколько снизились и составили 3,6 млрд литров, что на 0,2 млрд литров (или 7%) меньше, чем в прошлом году. В то же время выручка из-за РРО выросла на 0,9%, достигнув 182,8 млрд грн.

«В целом рынок АЗС демонстрирует положительные сдвиги в налоговой дисциплине и прозрачности. Это результат системной работы по выводу топливного рынка из тени», — подытожил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 июля 2025, 17:00
#
А что, в Украине работают АЗС???
Напоминаю —

Ніна Южаніна: 1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена❗ Причина — з 1 березня можна використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну № 601. Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли затвердять — невідомо, отже з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального. Я неодноразово писала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців).

Так что бензин продают??? И АЗС работают???
Странно!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами