Трамп ввел 25% пошлины для Индии. Причина — покупает оружие и нефть у россии

США вводят пошлины на все товары из Индии в размере 25%. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

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«Они всегда покупали подавляющее большинство своего военного оборудования у России и являются крупнейшим покупателем энергии у России, наряду с Китаем, в то время, когда все хотят, чтобы россия прекратила — все это не хорошо! Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25%», — написал президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил, что с 1 августа Индия будет платить 25% пошлины на торговлю с США и «штрафы», Трамп не уточнил, что имеет в виду.