Рост ВВП Украины ускорится до 2% во второй половине года — прогноз Dragon Capital

Инвестиционная компания Dragon Capital ожидает, что рост реального ВВП ускорится во второй половине года и по итогам 2025-го достигнет 2% благодаря отсутствию существенных дефицитов электроэнергии и разрушениям критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.

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Рост реального ВВП замедлился до 0,9% в первом квартале 2025 года с 2,9% в 2024 году и 5,5% в 2023 году.

Аналитики обнародовали макроэкономический прогноз на 2026 год, в котором рассмотрели два варианта развития событий: «длительная война» и «устойчивое перемирие».

Два сценария

В базовом сценарии продолжительной войны активные боевые действия продолжатся, по крайней мере, до конца 2026 года с восстановлением массированных атак на критическую инфраструктуру.

По этому сценарию в 2026 году экономика прибавит всего 1,5%, причем главным двигателем станет развитие оборонно-промышленного комплекса, что может увеличить объемы производства до $20 млрд.

Экономику в таком случае, по прогнозу Dragon Capital, также будет поддерживать устойчивый потребительский спрос, подпитываемый ростом номинальных зарплат и замедлением инфляции.

Сценарий устойчивого перемирия предполагает прекращение огня в начале 2026 года, хотя часть территорий останется под оккупацией.

В случае устойчивого перемирия, согласно прогнозу Dragon Capital, темпы роста могут ускориться до 5% благодаря возврату инвестиций, началу восстановления и возврату части беженцев.

Инфляция, которая в июне 2025 года составила 14,3%, к концу года может снизиться до 9,3%. В 2026 году она прогнозируется на уровне 5,3% в случае продолжительной войны и 7,5% — в случае перемирия.

Национальный банк, по оценкам инвесткомпании, сможет снизить учетную ставку до 11,5% и 12,5% соответственно. Международные резервы в сценарии войны могут составить около $42 млрд, а в случае перемирия — $45 млрд.

Курс гривны на конец 2026 прогнозируется на уровне 46 грн за доллар в случае войны и 44 грн — в случае перемирия.

Действующая программа МВФ завершается в первом квартале 2027 года и закладывает снижение рисков безопасности в конце 2025-го.

Если война будет продолжаться, Dragon Capital прогнозирует замену программы на новое четырехлетнее соглашение в объеме около $10 млрд, из которых $2,8 млрд могут поступить в 2026 году.

Вместе с тем, дополнительные потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году оцениваются примерно в $8 млрд при условии, что партнеры будут и дальше обеспечивать достаточные поставки оружия.

Аналитики Dragon Capital отмечают, что главным вызовом для Украины в 2026 году будет оставаться обеспечение достаточного внешнего финансирования, а также повышение эффективности использования бюджетных ресурсов и расширение налоговой базы.