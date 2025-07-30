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30 июля 2025, 15:02 Читати українською

Выбор украинцев: Рейтинг самых популярных гибридных авто первого полугодия

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили по 10 популярнейших моделей гибридных авто (HEV и PHEV вместе) в трех сегментах: внутренний рынок, импорт подержанных авто и продажи новых легковушек. Об этом говорится в аналитике от Института исследований авторынка.

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили по 10 популярнейших моделей гибридных авто (HEV и PHEV вместе) в трех сегментах: внутренний рынок, импорт подержанных авто и продажи новых легковушек.
Фото: freepik.com

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Внутренний рынок

Согласно исследованию, на внутреннем рынке доля гибридов составляет всего 2%.

Лидирует здесь Toyota RAV4 — 949 перепродаж за шесть месяцев. Высокие позиции удерживает также Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid+Energi) и классический гибрид Prius.

Также в десятке Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 и Volvo XC90

Импорт б/у авто

В сегменте подержанных автомобилей, прибывших из-за границы, список возглавляет Toyota Prius. С небольшим отрывом по этой модели Ford Fusion, американская версия Mondeo, которая может быть как самозарядным гибридом HEV (версия Hybryd), так и гибридом с подзарядкой от внешнего источника, дающего автономный ход около 30−40 км (версия Energi). Также растет спрос на KIA Niro и Ford Escape.

Доля легковых автомобилей с гибридной силовой установкой выше, чем на внутреннем рынке, и составляет 4,8% по итогам первых шести месяцев 2025 года.

Новые гибриды

В отличие от рынка подержанных авто, здесь гибриды занимают солидную долю 26,5% — то есть более четверти всех новых легковых автомобилей, которые продаются в Украине.

Среди моделей пальму первенства удерживает Toyota RAV4 с показателем 1647 новых регистраций. Это абсолютный лидер гибридного сегмента в Украине. Далее с большим отрывом идут Nissan Qashqai, Audi Q8 и более компактный Toyota Yaris Cross.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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