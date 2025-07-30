Потери бюджета от теневого рынка зерна сократились до 3 миллиардов гривен в год — Гетманцев

Ежегодные потери государственного бюджета Украины из-за теневых операций с зерном значительно уменьшились, составляя теперь около 3 млрд грн. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.

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По его словам, ранее государство ежегодно теряло до 8 млрд грн из-за нелегального обращения зерна. Это значительное сокращение теневой доли рынка стало возможным благодаря комплексу мер. Среди них Гетманцев выделил:

реформу рынка земли,

принятие антиофшорного законодательства,

введение обязательной регистрации экспортеров в качестве плательщиков НДС,

режим экспортного обеспечения,

усиление контроля над трансфертным ценообразованием.

Налоговые поступления от зернового экспорта

Гетманцев также указал на положительную динамику налоговых поступлений от зернового экспорта. В 2024 году они выросли на 3,6 млрд грн, из которых 2 млрд грн пришлось на НДС. В первом полугодии 2025 года рост составил уже 8,6 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн НДС и 0,5 млрд грн налога на прибыль.