50$ сегодня, Lambo к 2026 году? Что XYZVerse, JASMY и SUI могут принести в следующем бычьем рынке

Превратить скромную сумму в кошельке в состояние, которое изменит жизнь, сегодня кажется смелым, но возможным. Три малоизвестных токена, XYZVerse, JASMY и SUI, находятся в центре этого обещания. Каждый из них обладает новыми технологическими возможностями, ограниченным предложением и растущей базой поклонников. Динамика нарастает. Цифры шепчут о будущем, выходящем за рамки простой прибыли. Подробности, стоящие за ажиотажем, начинаются здесь. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

XYZVerse задает новый тренд. Может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Как первый в истории мем-токен, посвященный всем видам спорта, он собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало явно оптимистичные настроения в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сущности, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа идет быстро, и первые покупатели закрепляют за собой токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

Сейчас XYZVerse все еще находится в фазе предпродажи, но спрос высокий. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,005 доллара на этапе 13, и уже собрано более 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с целевой ценой листинга в 0,1 доллара эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время присоединиться до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной базы. Чтобы вознаградить свое сообщество с помощью аирдропов и бонусов, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу Ambassador, дающую пользователям возможность зарабатывать бесплатные токены за поддержку проекта. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности. Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.

Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться к проекту.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для быстрого роста

Sui (SUI)

Источник: TradingView

Sui торгуется в диапазоне от 3,75 до 4,67 доллара после небольшого роста на 0,7% за последние 7 дней. Главная новость — это скачок на 42% за последний месяц, который поднял 6-месячный показатель до скромных 7,8%. Трейдеры теперь задаются вопросом, продлится ли этот ажиотаж или график начнет охлаждаться.

10-дневная скользящая средняя на уровне 3,95 доллара находится чуть ниже 100-дневной на уровне 4,07 доллара, что свидетельствует о балансе на рынке. RSI на уровне 43 склоняется к перепроданности, а стохастик на уровне 68 говорит о том, что покупатели прощупывают почву. Показатель MACD остается слегка отрицательным, поэтому быкам предстоит проделать определенную работу, прежде чем импульс изменится.

Явный прорыв уровня 5,00 долларов означал бы быстрый скачок на 7% от верхней границы сегодняшнего диапазона и мог бы привести к рывку к следующему потолку на уровне 5,91 доллара, что на 25% выше. Если покупатели затормозят, гравитация сначала укажет на 3,18 доллара, что примерно на 15% ниже минимума диапазона, а 2,27 доллара, скрывающиеся вблизи 40% ниже, станут более глубокой линией сопротивления.

JasmyCoin (JASMY)

Источник: TradingView

JASMY переживает настоящие американские горки. За последние 7 дней он упал почти на 12%, сметив на нет ажиотаж прошлой недели. Если отдалиться на 30 дней, то токен все еще растет примерно на 28%. А если растянуть график до 6 месяцев, то он становится красным с падением на 31%. Смешанные результаты заставляют трейдеров гадать.

Цена сейчас колеблется между 0,0156 и 0,0201. 10-дневная средняя находится около 0,0165, а 100-дневная — около 0,0171, что свидетельствует о небольшом разрыве между краткосрочными и долгосрочными трендами. RSI на уровне 55 говорит о нейтральной динамике, в то время как высокий показатель стохастика на уровне 85 указывает на перекупленность рынка. MACD слегка отрицательный, что сдерживает быстрые оптимистичные прогнозы.

Если покупатели преодолеют первый уровень сопротивления на 0,0226, JASMY может устремиться к 0,0271, что на 35% выше сегодняшнего нижнего диапазона. Неспособность удержаться выше 0,0136 откроет путь к 0,0090, что примерно на 40% ниже верхней границы текущего диапазона. Направление движения будет зависеть от того, сможет ли восходящий импульс прошлого месяца перевесить недельную коррекцию.

Заключение

XYZVerse, SUI и JASMY, похоже, готовы к взрывному росту; однако спортивный мем-потенциал XYZVerse, нацеленный на рост, делает его выдающимся шансом на получение доходов, которые могут изменить жизнь.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io

t.me/xyzverse