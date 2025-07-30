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30 июля 2025, 14:10 Читати українською

НБУ: За первое полугодие объемы кассовых оборотов банков выросли на 9% (инфографика)

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-июнь 2025 года составил 1 427,8 млрд грн. Это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-июнь 2025 года составил 1 427,8 млрд грн.
Фото: НБУ

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Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2025 года также увеличилась (на 9,7%) и составила 1 473,7 млрд грн.

Регулятор отметил, что увеличение объемов поступления наличных денег обусловлено положительной экономической активностью, которой способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги.

В то же время на увеличение объемов выдачей наличной гривны из касс банков повлияли, в частности, риски, связанные с углублением неопределенности относительно продолжительности войны на фоне усиления интенсивности воздушных атак, что побудило граждан сформировать определенный запас наличных денег.

НБУ также добавил, что объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и выдачей) за первое полугодие 2025 года превышают в среднем почти на 25% показатели первого полугодия довоенного 2021 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны.

Наибольшие объемы наличных из касс

Наибольшие объемы наличных денег из касс в первом полугодии 2025 года банки традиционно выдавали (% от общего объема расходов):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,0% от общего объема расходов);
  • на приобретение иностранной валюты у клиентов (5,2% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (3,4% общего объема расходов).

Наибольшие источники поступлений наличных денег в кассы

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):

  • торговая выручка (31,3% от общего объема поступлений);
  • операции клиентов с использованием платежных карт (23,4% от общего объема поступлений);
  • поступления от продаж иностранной валюты (16,3% от общего объема поступлений);
  • выручку от всех видов услуг (13,6% от общего объема поступлений).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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