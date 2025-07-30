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30 июля 2025, 13:52 Читати українською

Revolut изучает возможность покупки банка в США

Британская финтех-компания Revolut планирует купить американское кредитное учреждение для быстрого получения банковской лицензии в США, сообщает Financial Times.

Британская финтех-компания Revolut планирует купить американское кредитное учреждение для быстрого получения банковской лицензии в США, сообщает Financial Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТакой шаг позволил бы компании расширить кредитную деятельность на американском рынке, отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Такой шаг позволил бы компании расширить кредитную деятельность на американском рынке, отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Revolut отказался от комментариев.

Приобретение банка с национальной лицензией даст Revolut возможность быстрее развиваться в США по сравнению с самостоятельной подачей заявки на получение разрешений, поясняют собеседники Financial Times. Компания рассматривает покупку недорогого банка, уже имеющего соответствующие лицензии на территории страны. Ранее компания сообщила о начале процесса покупки Banco Cetelem в Аргентине.

Revolut входит в число европейских финтех-компаний, которые хотят выйти на американский рынок. Крупный рынок США открывает доступ к новым клиентам и потенциально значительным депозитам в условиях, когда многие британские финтехи наращивают клиентскую базу медленнее прежнего, подчеркивает издание.

Окончательного решения о покупке американского банка компания пока не приняла, уточняет другой источник газеты. Альтернативным вариантом остается самостоятельная подача заявки на получение банковской лицензии без поглощения действующего учреждения.

Дерегулирующая повестка президента США Дональда Трампа создала впечатление, что Управление валютного контроля ускорит процесс выдачи банковских лицензий, добавляет собеседник издания. У Revolut насчитывается 60 млн клиентов по всему миру, а компания обсуждает сделку на $1 млрд с оценкой в $65 млрд.

Напомним

Revolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Revolut обслуживает более 60 млн клиентов по всему миру, компания была оценена в $45 млрд летом 2024 года.

По итогам 2024 года Revolut более чем удвоил прибыль, впервые превысив отметку в 1 млрд фунтов стерлингов до налогообложения.

Выручка увеличилась на 72%, до 3,1 млрд фунтов стерлингов, а чистая прибыль достигла 790 млн фунтов стерлингов, что соответствует рентабельности в 26% — против 19% годом ранее. Клиентская база финтеха выросла на 38% (+15 млн клиентов), до 52,5 млн человек, а общий объем клиентских средств увеличился на 66%, до 30 млрд фунтов стерлингов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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