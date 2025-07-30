Toyota увеличила продажи автомобилей до рекордных 5,16 млн

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. в первом полугодии 2025 года увеличил поставки автомобилей на 5,5% в годовом измерении, до 5,159 млн машин. Рост зафиксирован впервые за два года, а показатель стал рекордным для этого периода, сообщила компания.

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Детали

Глобальные продажи Toyota с учетом дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors в январе-июне повысились на 7,4% в годовом выражении, до 5,544 млн автомобилей.

В том числе продажи в Японии подскочили на 27,4%, до 1,049 млн машин, за рубежом — выросли на 3,6%, до 4,495 млн.

Продажи в США увеличились на 4,2%, до 1,236 млн автомобилей.

Совокупное производство автомобилей в первом полугодии повысилось на 8,8%, до 5,523 млн машин.

С начала 2025 года капитализация Toyota упала на 12,8%.