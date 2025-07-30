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30 июля 2025, 12:30 Читати українською

Госстат обязал ФОП подать отчетность за три года: детали

Большинство физических лиц-предпринимателей (ФОП) не привлечены к государственным статистическим наблюдениям и, соответственно, не представляют отчетность. В то же время часть ФОП обязаны ее подать. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Большинство физических лиц-предпринимателей (ФОП) не привлечены к государственным статистическим наблюдениям и, соответственно, не представляют отчетность.
Фото: depositphotos

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«Если вы осуществляете отдельные виды деятельности и получили соответствующую форму в „Кабинете респондента“ или уведомления от органов государственной статистики, то это означает, что вас включили в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок», — говорится в сообщении.

Если эти ФОПы не представляли отчетность за прошлые периоды (в 2022—2025 годах), теперь ее необходимо подать в течение трех месяцев (до 5 октября 2025).

Кто должен подать отчетность

Это зависит от вида деятельности (в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД)), а также включения в респондентов конкретного статистического наблюдения. На сегодняшний день отчетность представляют ФОП, осуществляющие следующие виды деятельности:

  • Промышленное производство. Форма 1-П (месячная) «Отчет о производстве промышленной продукции по видам» (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным).
  • Пассажирские автомобильные перевозки. Форма 51-пасс (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего пассажирские автоперевозки на маршруте» (не позднее 25 мая, не позднее 25 ноября).
  • Грузовые автомобильные перевозки. Форма 51-груз (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе» (не позднее 25 апреля, не позднее 25 октября)

Как проверить, нужно ли отчитываться

  • Войдите или зарегистрируйтесь в «Кабинете респондента» с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
  • Если вы привлечены к наблюдению — будет отображен список форм и сроки представления.
  • Если указано, что вы не привлечены — статистическую отчетность подавать не нужно.

Как подать отчетность

  • Воспользоваться онлайн-сервисом «Кабинет респондента».
  • Через уже выбранное программное обеспечение.

Напомним

Верховная Рада приняла закон, согласно которому украинские предприниматели, предприятия, учреждения и организации снова обязаны представлять статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики. Предприятия, не представлявшие отчетность в период действия военного положения, имеют 3 месяца для подачи отчетов за весь период непредставления.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
3212242
3212242
30 июля 2025, 13:00
#
Маніпулятивний заголовок.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
30 июля 2025, 14:17
#
Клікбейт
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