Трамп разрешит украинским беженцам оставаться в США до конца войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежавшие от войны украинцы могут оставаться в Соединенных Штатах до ее завершения. Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне, пишет «Общественное».

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Трамп заявил, что, вероятно, позволит бежавшим от войны украинцам оставаться на территории США до завершения боевых действий.

«Я думаю, что да. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними», — отметил Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним

США входят в тройку лидеров среди стран за пределами Европы по количеству украинских беженцев, прибывших с начала полномасштабной войны. По данным исследования Центра экономической стратегии в Соединенных Штатах находится около 5,4% от общего количества украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны.

4 июня подписал указ о полном ограничении въезда в США граждан 12 стран из-за риска безопасности.

Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.