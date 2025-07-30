Курс валют: евро и доллар в банках подешевели

В среду, 30 июля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 23 копейки в покупке и продаже.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 13 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Евро потерял 6 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,97 грн, евро покупают за 48,02 грн, а продают за 48,72 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,72, евро — 48,45−48,65 грн, євро — 48,45−48,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,81−41,84 грн/$. Торги евро проходят на уровне 48,33−48,35 грн/євро.

Подключайтесь к multi Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту