В среду, 30 июля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 23 копейки в покупке и продаже.
Курс валют: евро и доллар в банках подешевели
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 13 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Евро потерял 6 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,97 грн, евро покупают за 48,02 грн, а продают за 48,72 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,72, евро — 48,45−48,65 грн, євро — 48,45−48,65 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,81−41,84 грн/$. Торги евро проходят на уровне 48,33−48,35 грн/євро.
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Источник: Минфин
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