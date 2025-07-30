Где украинцы покупают больше новых авто: названы топ-регионы 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, сообщает Укравтопром.

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Сколько приобрели авто

За этот период киевляне приобрели — 11 тыс. новых легковых автомобилей.

В Киевской области было зарегистрировано — 3090 ед.

Жители Днепропетровщины купили — 2766 ед.

В Одесской обл. — 1835 ед.

В Харьковской области — 1733 ед.

На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster.

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

Львовская обл. — 13457 ед.;

г.Киев — 10061 ед.;

Киевская обл. — 8200 ед.;

Днепропетровская обл. — 6686 ед.;

Ровенская обл. — 6448 ед.

Самым популярным автомобилем из-за рубежа на рынках Киевской, Днепропетровской и Ровенской областей был VW Golf. В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y. А во Львовской области первенство отдали Audi Q5.