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30 июля 2025, 9:14 Читати українською

Глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении

Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума написала заявление об увольнении.

Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума написала заявление об увольнении.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Я написала заявление об увольнении с должности Главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить», — сообщила она в телеграм-канале.
Фото: www.rbc.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Я написала заявление об увольнении с должности Главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить», — сообщила она в телеграм-канале.

По ее словам, 29 июля официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА.

«Поэтому важно сделать это именно в этот день.

Мы с командой долго шли к реальной трансформации органа, начав ее в 2023 году. Орган, который имел максимально негативную репутацию и отрицательный коэффициент полезного действия — наконец стал демонстрировать результаты: миллиардные поступления в госбюджет, прозрачные механизмы работы через Prozorro и Prozorro.

С сегодняшнего дня все эти изменения, наконец, официально закреплены в украинском законодательстве. Я начала эту каденцию с построения сильной профессиональной команды — движущей силы перемен. Мы сделали это все вместе, обеспечив действенный закон, не допустив в нем неконституционных норм.

Это все результат работы большой команды профессионалов и я благодарна каждому главному специалисту, руководителю отдела, управления, департаменту АРМА и моим заместителям за отданный труд для государства. Вы пример достойных, добродетельных и профессиональных государственных служащих.

Впереди — международный аудит Национального агентства. Это очень важный шаг для еще большего усиления работы АРМА. Я подписала заявление, чтобы обеспечить проведение его независимо.

Ценя всех своих заместителей, верю, что правительство назначит временно исполняющим обязанности Председателя АРМА того, кто наиболее гармонично с этим вопросом справится и обеспечит достойное сопровождение международного аудита и эффективной работы Нацагентства на период проведения нового конкурса на должность Председателя АРМА.

Верю, что предстоящий конкурс обеспечит достойное продолжение достигнутых нашей командой результатов.

Сегодня буду переступать порог из АРМА, оставляя последний взнос государству на этом посту за последний рабочий день: +16 млн грн в государственный бюджет от управления «трубой медведчука».

Убеждена, заложенный мною фундамент прочный, такой же как и команда. Какой я искренне желаю — ТАК держать!

Моя миссия здесь — выполнена. Надеюсь увидеть такие же и еще более хороших результатов", — написала она.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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