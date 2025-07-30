В США зафиксирован резкий рост просрочек платежей по кредитным картам среди обеспеченных граждан

В США зафиксирован резкий рост просрочек платежей по кредитным картам и автокредитам среди обеспеченных граждан, зарабатывающих от $150 тысяч в год. По данным кредитного бюро VantageScore, за последние два года доля таких должников увеличилась почти на 20%, сообщает Bloomberg.

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Исследование Федерального резервного банка Сент-Луиса подтверждает эту тенденцию: за последний год в самых обеспеченных районах процент просрочек по кредиткам вырос вдвое быстрее, чем в наименее благополучных.

Эксперты связывают происходящее с политикой ФРС, которая сохраняет высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией, а также с завершением программ отсрочки выплат по студенческим займам, введенных во время пандемии. «Финансовый стресс заметен как в семьях с низким, так и высоким доходом. Управлять долгами становится все труднее», — отметил главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди.

На фоне замедления на рынке труда, особенно затронувшего высокооплачиваемых сотрудников, некоторые семьи столкнулись с ощутимым падением доходов. Например, семья Кристофера Лоутона из Флориды накопила задолженность в $50 тысяч после того, как оба супруга потеряли работу в 2023 году. Хотя впоследствии они нашли новую работу, их годовой доход сократился на $40 тысяч, что привело к постоянным задержкам по кредитам и необходимости экономить на повседневных расходах.

«Это было ощущение поражения — раньше мы могли оплачивать все свои расходы», — сказал Лоутон. «А теперь мы буквально играли в рулетку с чековой книжкой, выбирая, что сможем оплатить каждые пару недель».

Аналогичные проблемы возникли и у других семей. Бадри Тивари, переехавший с супругой в Финикс в 2023 году, приобрел дом, рассчитывая вскоре рефинансировать ипотеку при снижении ставок. Однако ожидания не оправдались, и сейчас семья вынуждена жестко контролировать расходы и отказываться от покупок в кредит.

Сложности возникли из-за того, что постпандемическая модель экономического роста в США во многом основывалась на крупных покупках, совершаемых обеспеченными гражданами, включая недвижимость, автомобили и отдых. Теперь, по данным Bloomberg, эта модель оказалась под угрозой: в первом квартале 2025 года потребительские расходы стали самыми низкими с начала пандемии, а апрель и май продемонстрировали дальнейшее сокращение расходов на досуг и путешествия.

При этом, как отмечает агентство, возможности для роста доходов в США ограничены: найм в высокооплачиваемых отраслях практически заморожен, а вероятность найти новую работу с зарплатой от $100 тысяч в год приблизилась к историческому минимуму.

По словам экономиста Федерального резервного банка Сент-Луиса Хуана Санчеса, текущая ситуация делает экономику более уязвимой к новым потрясениям, так как люди уже не имеют достаточного доступа к кредитам для сглаживания кризисных периодов.