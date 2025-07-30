Трамп дал россии 10 дней для урегулирования войны против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет россии 10 дней в завершение войны против Украины, иначе он примет пошлины и другие меры для влияния на российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью журналистам перед вылетом из Шотландии.

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Сенсация от Трампа

«Хотите большую сенсацию? 10 дней с сегодняшнего дня. У нас есть сенсация. И тогда, знаете, мы введем пошлины и другие меры, и я не знаю, повлияет ли это на россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжать войну», — заявил президент США.

Трамп отметил, что не знает, повлияют ли пошлины и другие санкционные меры США на решение россии остановить войну против Украины, но пошлины и другие меры США будут введены.

«Это может повлиять на них, а может и нет, но это возможно», — сказал Трамп.