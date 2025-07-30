За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1052190 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 июля: 890 российских оккупантов, 1 танк и 100 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1052190 (+890) человек
- танков — 11066 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23065 (+1) ед
- артиллерийских систем — 30895 (+30) ед
- РСЗО — 1451 (+0) ед
- средства ПВО — 1202 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 48685 (+100)
- крылатые ракеты — 3548 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 56754 (+67)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии