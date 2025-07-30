НБУ оштрафовал СК «Перша» почти на 2,9 млн грн за нарушение защиты прав потребителей

Нацбанк применил к « СК «Перша» (ЕГРПОУ 31681672) меры влияния за нарушение законодательства Украины о страховании и защите прав потребителей финансовых услуг, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению небанковских финансовых услуг, говорится в сообщении регулятора.

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Подробности

За выявленные в ходе инспекционной проверки нарушения к «СК «Перша» применены меры воздействия в виде:

Наложение штрафа в размере 2556800,00 грн за нарушение законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг.

Наложение штрафа в размере 320 000,00 грн за нарушение требований Правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк.

«СК «Перша» обязана уплатить штрафы в течение одного месяца со дня вступления в силу этих решений.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 28 июля 2025 года по результатам плановой инспекционной проверки, осуществленной Департаментом инспектирования Национального банка.