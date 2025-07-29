Министерство финансов 29 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,66 млрд грн, что на 1,35 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 17,01 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек более 15 миллиардов от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 4,90 млрд грн под 16,34% с погашением 16 сентября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);
- 702,17 млн грн под 17,10% с погашением 10 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);
- 1,02 млрд грн под 17,80% с погашением 27 сентября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,77%);
В иностранной валюте:
- $216,03 млн под 4,17% с погашением 4 февраля 2027 года (первичное размещение).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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Источник: Минфин
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