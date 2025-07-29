Минфин привлек более 15 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 29 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 15,66 млрд грн, что на 1,35 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 17,01 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

4,90 млрд грн под 16,34% с погашением 16 сентября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

702,17 млн грн под 17,10% с погашением 10 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

1,02 млрд грн под 17,80% с погашением 27 сентября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,77%);

В иностранной валюте:

$216,03 млн под 4,17% с погашением 4 февраля 2027 года (первичное размещение).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.