Мессенджер Bitchat, работающий без интернета, появился в App Store

Основатель Twitter Джек Дорси запустил новый мессенджер Bitchat, главной особенностью которого является способность работать без подключения к Wi-Fi или мобильным сетям. Приложение уже доступно в App Store. Об этом пишет Engadget.

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Как работает Bitchat

В основе работы Bitchat лежит технология Bluetooth. Она позволяет устройствам, находящимся поблизости (в радиусе около 30 метров), создавать локализованные кластеры для обмена сообщениями.

Смартфоны выступают в роли ретрансляторов, передавая сообщения от одного устройства к другому. Такая технология может быть особенно полезной в чрезвычайных ситуациях, отдаленных районах или во время отключений интернета.

Фокус на анонимности и приватности

Bitchat является полностью децентрализованным и делает ставку на максимальную конфиденциальность:

Без регистрации: Приложение не требует номера телефона, электронной почты или создания учетной записи.

Без центральных серверов: Разговоры не хранятся на серверах компании.

Сквозное шифрование: Все сообщения шифруются.

Локальное хранение: Сообщения сохраняются только на устройствах пользователей и автоматически удаляются через короткое время.

Важное предостережение о безопасности

Несмотря на заявленные преимущества, сам Джек Дорси предупреждает о рисках. На странице проекта на GitHub он добавил предостережение о том, что программное обеспечение еще не прошло внешнего аудита безопасности и может содержать уязвимости.

«Не используйте его в производственных целях и ни в коем случае не полагайтесь на его безопасность, пока он не будет проверен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это предупреждение появилось на странице проекта уже после того, как приложение стало доступным для загрузки.

Почему это важно

Запуск Bitchat — это знаковое событие, которое является практической попыткой создать действительно децентрализованное и устойчивое к цензуре средство коммуникации. Это прямой идеологический вызов централизованной модели, по которой работают все популярные мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Signal). Хотя они могут использовать шифрование, все они полагаются на центральные серверы и требуют идентификации пользователя (номер телефона), что делает их уязвимыми к блокировкам, слежке и корпоративному контролю.

Главная ценность Bitchat — устойчивость. Он разработан для работы именно тогда, когда традиционная инфраструктура выходит из строя: во время стихийных бедствий, массовых протестов с отключением интернета или в отдаленной местности без связи.

Однако проект находится на очень ранней, экспериментальной стадии. Предупреждение самого Дорси об отсутствии аудита безопасности является важным жестом прозрачности и призывом к сообществу помочь в тестировании. Успех Bitchat будет зависеть не только от надежности технологии, но и от способности привлечь достаточно большое количество пользователей, чтобы их телефоны могли сформировать эффективную и действенную «сетку» для передачи сообщений.

На момент написания новости, приложение отсутствует в украинском AppStore, что может объясняться как региональными ограничениями, так и проведением работ по устранению ошибок в программе.