К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 29 июля
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Закрытие 29 июля
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Изменения
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41,72/41,75
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41,81/41,84
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9/9
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48,14/48,15
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48,28/48,30
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14/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,95 грн. Евро покупают за 48,25 грн, а продают за 48,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,78−41,75, евро — 48,51−48,80 грн.
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Источник: Минфин
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