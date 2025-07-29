ЕС ожидает, что в 20 стран примут кредиты для поддержки украинского ОПК

Европейский Союз ожидает, что количество стран-членов, которые воспользуются кредитами программы SAFE (Security Action for Europe) для инвестирования в оборонное производство, в частности в Украине, возрастет не менее до 20. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге 29 июля, сообщает Укринформ.

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Он отметил, что в настоящее время девять государств ЕС уже подали официальные заявки на получение этих ссуд. В них входят Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва. При этом Ренье уверен, что этот список стран вырастет поразительным образом.

Его уверенность основывается на общении Еврокомиссии со странами-членами, где еврокомиссар по вопросам безопасности и обороны Андрюс Кубилюс ранее уже озвучивал ожидания по поводу 20 заявок.