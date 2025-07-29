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29 июля 2025, 19:14 Читати українською

Microsoft договаривается с OpenAI о доступе к «суперинтеллекту»

Корпорация Microsoft ведет переговоры с OpenAI о новом соглашении, которое может гарантировать ей постоянный доступ к критически важным технологиям искусственного интеллекта. Ключевым пунктом является пересмотр условий, касающихся момента, когда OpenAI выпустит суперинтеллект. Об этом во вторник, 29 июля, сообщает Bloomberg.

Корпорация Microsoft ведет переговоры с OpenAI о новом соглашении, которое может гарантировать ей постоянный доступ к критически важным технологиям искусственного интеллекта.

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Пересмотр условий партнерства

Согласно текущему соглашению, достижение OpenAI так называемого AGI — гипотетической формы ИИ, превосходящей человека, — является переломным моментом, после которого Microsoft может потерять часть прав на технологии стартапа. Новые обсуждаемые условия позволят Microsoft продолжать использовать модели OpenAI даже после этого этапа.

Переговоры ведутся регулярно, а CEO обеих компаний обсуждали реструктуризацию в начале месяца. Сделка может быть заключена в течение нескольких недель, хотя источники предупреждают, что она еще не финализирована.

Контекст и проблемы в отношениях

Партнерство между двумя компаниями, которое фактически положило начало современной эре ИИ, начало давать трещину. Отношения обострились после неудачной попытки увольнения Сэма Альтмана в ноябре 2023 года, что пошатнуло доверие Microsoft к своему партнеру.

Кроме того, компании начали все больше конкурировать за одних и тех же корпоративных и розничных клиентов. OpenAI стремится уменьшить свою зависимость от Microsoft, в частности, получая разрешение на строительство дата-центров с другими компаниями и ища дополнительное финансирование. Стартап также хочет получить большую долю дохода, который сейчас делится с Microsoft, и больше свободы в предложении собственных продуктов.

Вопрос искусственного общего интеллекта (AGI)

Самым сложным пунктом переговоров является определение того, что произойдет после достижения AGI. Текущий контракт содержит положения, которые позволяют OpenAI фактически «уйти в свободное плавание», как только ее технология достигнет зрелости.

По данным источников, в контракте прописаны как технические, так и бизнес-критерии достижения AGI. В первом случае, когда совет директоров OpenAI признает, что AGI создан, Microsoft потеряет доступ к технологиям, разработанным после этого момента. Во втором случае, когда OpenAI достигнет определенного уровня прибыльности (около $100 млрд), Microsoft также может потерять свои права на интеллектуальную собственность OpenAI.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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